Vocal dice que solicitud a OEA no cuestiona resultados de comicios

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista Canedo remitió una nueva carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que aclara que “no cuestiona específicamente el resultado del proceso electoral del 18 de octubre de 2020”, y que “más bien cumple el propósito de avanzar hacia la consolidación de nuestro sistema democrático y recuperar la confianza de los bolivianos en sus instituciones”.

“Ratifico que la nota de referencia fue remitida en mi calidad de vocal del TSE, utilizando el conducto regular del Estado boliviano, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores”, señala la nueva misiva.

La vocal aclara que la carta fue motivada por su deseo de incrementar la confiabilidad del sistema electoral, en el marco de la obligación y responsabilidad que tiene el Órgano Electoral de transparentar los procesos democráticos y garantizar más y mejor los derechos políticos y de la ciudadanía, señala la nueva nota de Baptista, que será entregada a Cancillería el lunes para que sea remitida a la OEA.

En la misiva, la vocal explica que “está convencida” de que la integridad del proceso electoral que se avecina (las subnacionales) “no puede estar bajo duda alguna”.

Este proceso, “en que se elegirán más de 2.640 autoridades locales, municipales, regionales y departamentales, exigen una secuencia de medidas de diligencia administrativa para



garantizar elecciones justas, seguras, consistentes y legítimas”, agrega.

La vocal del TSE hizo esa aclaración “en vista de las distorsiones tanto mediáticas como políticas que ha suscitado” su primera nota enviada el 4 de noviembre.

Baptista agrega que “un esfuerzo conjunto podría despejar las preocupaciones que aún subsisten en algunos sectores de la sociedad boliviana”.

De esta manera, Baptista aclaró su posición de otra carta, enviada el jueves a la OEA, en la que solicitaba una auditoría a las elecciones para que investigue una posible “data alterna”



que podría haber alterado las últimas elecciones. También pidió una auditoría al padrón.

Esta carta activó una serie de pedidos de auditoría a las elecciones. El Gobierno transitorio, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), el excandidato de Creemos Luis Fernando Camacho y el expresidente Jorge Quiroga, entre otros, pidieron la realización de una auditoría y señalaron que la carta de Baptista era muy seria.

“Ése es un punto muy importante, lo tiene que saber el pueblo cruceño y boliviano porque el hecho de que una mujer vocal mande una carta de ese nivel pues obviamente es porque hay muchas cosas en las que se puede descubrir dentro de las auditorías que le está pidiendo a la OEA”, aseveró el excívico y excandidato presidencial Luis Fernando Camacho.

El presidente interino del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, aseguró que, si el TSE autoriza una auditoría, el partido aceptará la decisión sin temor alguno.

“Si el Tribunal acepta, nosotros no tenemos miedo. Si el Tribunal acepta, nosotros no podemos hacer nada, no vamos a intervenir y menos a imponer”, declaró García al portal informativo Urgente.bo.

Sin embargo, el vocero de este partido, Sebastián Michel, aseveró que no se oponen a ninguna auditoría, siempre y cuando ese procedimiento no implique la postergación de la



posesión de Luis Arce, prevista para mañana.

Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, le pidió al presidente electo Luis Arce no asumir el cargo hasta obtener los resultados de una auditoría a las elecciones.

“Señor Arce, mira a tu alrededor. Tiene un mínimo 46 por ciento de la población reclamando (…). Le pido deponga su actitud y piense en la mitad de esos ciudadanos bolivianos y no asuma el mando hasta obtener los resultados de dicha auditoría que de ser favorable a su persona lo aceptaremos”, dijo Calvo.

Indicó que esta auditoría sería el único mecanismo para que la población tenga certidumbre. Asimismo, se refirió a Jeanine Áñez y recalcó que sobre ella pesa la responsabilidad



del ejercicio del gobierno hasta el instante que se tome posesión a la autoridad. Áñez recalcó que entregará el cargo al ganador de los comicios.