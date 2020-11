Ferreira: “Es un gabinete joven, un claro viraje de renovación”

El exministro Reymi Ferreira calificó el nuevo gabinete ministerial posesionado por Luis Arce Catacora, como joven que presenta un equilibrio entre la experiencia profesional y compromiso político.

Se trata de 16 ministros, pero solo tres carteras están dirigidas por mujeres. Sin embargo, destaca que por primera vez el Ministerio de la Presidencia esté a cargo de una fémina y que una vez que el Ministerio de Cultura se reestablezca- como lo anunció Arce- también será dirigido por una mujer.

“Es un gabinete joven, un claro viraje de renovación que ahora toma el Ejecutivo en esta gestión; segundo, es un gabinete que tiene bastante vinculación con los movimiento sociales y estructuras organización del Movimiento Al Socialismo y creo que se ha tomado en cuenta en la elección de los candidatos de los ministros designados un equilibrio entre la experiencia profesional y el compromiso y acción partidaria”, dijo en LT a Fondo.

Agregó que Arce no priorizó la militancia política para la designación de cargos de áreas sensibles como es el tema de la salud. “Algunos no han jurado levantando el puño, han jurado con la señal de la cruz, eso implica que no son militantes. Yo creo que un gabinete debe ser político y tener técnicos; y creo que de eso se trata también de buscar el equilibrio entre la gestión política y la agestión técnica-administrativa en el Órgano Ejecutivo. Se tienen dos dimensiones: el nivel de la acción política y el nivel de la acción administrativa”.