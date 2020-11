Los cargos jerárquicos del Ejecutivo se concentran en pequeños grupos

La concentración de cargos jerárquicos en pocas manos ha sido la constante que se repite durante la administración gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), acompañada de la rotación de un grupo de personas en diferentes instancias del Ejecutivo, Legislativo e incluso el Judicial.

Analistas consideran la emergencia de perfiles de rango medio para ocupar cargos superiores, y no sólo la inclusión de personas pertenecientes a organizaciones sociales y viejos actores del partido azul.

Tras la posesión del gabinete de ministros, las autoridades de la nueva administración designaron cargos en viceministerios, además de entidades descentralizadas, como la Procuraduría, Impuestos Nacionales, Aduanas y el Banco Central de Bolivia (BCB), entre otros. Lo llamativo es la entrega de cargos a exviceministros, exdirectores y otros.

“No puedes tener un gabinete altamente renovado porque aún hay intereses cercanos a Evo Morales, de la vanguardia, si se quiere del MAS en los años pasados, que indudablemente quieren tener su espacio. No sólo se puede hablar de sectores u organizaciones sociales. También los técnicos y profesionales deben tener espacio”, refiere el analista Marcelo Silva ante la repetición de varios nombres en los viceministerios.

Según se puede evidenciar, se nombraron a personas muy cercanas a las altas esferas de poder, por ejemplo, en los ministerios de Economía, Defensa y Justicia.

Todo se inició con la elección del exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, que también fue abogado defensor y apoderado de Evo Morales para todas sus demandas, como Procurador General del Estado (PGE).

Igualmente, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, designó a exfuncionarios y colaboradores directos del extitular de este despacho, ahora presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

El flamante viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Armando Cusicanqui Loayza, vuelve a este despacho que ya ocupó entre 2015 y 2019.

En el Viceministerio de Política Tributaria fue posesionado Johnny Cristian Morales Coronel, quien ejerció el mismo cargo durante el pasado Gobierno del MAS.

A su vez, Zenón Pedro Mamani Ticona asumió como viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Anteriormente cumplió funciones en el Ministerio de Economía como director de Gestión Presupuestaria.

Para el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros se designó a Ivette Espinoza Vásquez, quien también trabajó en el Ministerio de Economía y fue directora de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).

Por otra parte, Montenegro posesionó a Roger Edwin Rojas Ulo como presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), que fue viceministro de Tesoro de Arce entre 2008 y 2015, mientras que a la cabeza del SIN se designó a Mario Cazón, que ocupó el mismo puesto antes de la salida de Evo Morales de la Presidencia del Estado.

La nueva directora de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AI), Katia Mariana Rivera, trabajó en las unidades de Transparencia del BCB y la AIT.

Ministerio de Justicia

En el Ministerio de Justicia también se nombró a exautoridades de otros despachos, tal es el caso de la exviceministra de Política Tributaria Julia, Susana Ríos Laguna, que ahora funge como viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.

Asimismo, Felipe Jorge Silva Trujillo fue designado como viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Para ello, renunció a su cargo de concejal por el MAS por el municipio de La Paz.

En tanto, César Siles Bazán asume el cargo de viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Trabajó desde 2006 en el Gobierno, en 2010 fue director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes desempeñó el mismo cargo en la Cámara de Senadores.

El agrónomo Pelagio Condori Yana fue designado como viceministro de Descolonización recomendado por el Pacto de Unidad. Se desempeñó como dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).

La socióloga Miriam Julieta Huacani Zapana juró al cargo de viceministra de Igualdad de Oportunidades.

Defensa



En sesión privada, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, designó al exministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes (2012-2015), como el nuevo viceministro de Defensa Civil.

Él es médico y fue parte de la segunda administración de Morales. Fue objeto de duras críticas por haber revelado la enfermedad incurable del exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)Gualberto Cusi.

Gobierno



En el Ministerio de Gobierno se posesionó como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas a Jaime Mamani Espíndola, proveniente de los movimientos sociales del trópico de Cochabamba.



En el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), Mamani Espíndola figura como proveedor de material de limpieza para los establecimientos de salud de los municipios de Puerto Villarroel y Sacaba.

Presidencia



En el despacho de la Presidencia, se posesionó a Gabriela Alcón como viceministra de Comunicación. Ella es comunicadora social y es de Cochabamba, donde realizó sus estudios universitarios. Fue presentadora de noticias de Bolivia TV en La Paz, posteriormente trabajó en Abya Yala, el canal de Evo Morales, del cual se alejó en 2019.

Juan Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, forma parte del Pacto de Unidad. Es secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

También se posesionó al viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, una de las personas encargadas de la comisión de transición.

Representación plural



El analista Marcelo Silva señala que en los últimos años el gabinete ha sido una especie de representación del Gobierno en distintos sectores y áreas.

“Hay que ver el tema género-generacional, el tema de origen, es decir, hay muchas cosas y me parece que el Gobierno de Arce Catacora, sin duda alguna, ha tratado de compensar esos elementos”, indica.

Para el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca, no debe sorprender que los cargos caigan nuevamente en exautoridades.

“Como Bolivia es un sistema presidencialista, es el presidente el que decide un montón de cargos porque así es el sistema. No podemos decir solamente que no hay una situación de meritocracia, cuando desde siempre hemos tenido autoridades escogidas en las diferentes entidades del nivel central del Estado y esto es algo que no va a cambiar”, afirma.

Decisiones

Respecto a la presunta influencia de Morales en las designaciones, los analistas consideran que, evidentemente, hay una fuerte presencia vinculada con el exmandatario, tal el caso del ministro de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro Calvimontes, y actores sociales del Pacto de Unidad y que responden particularmente al líder del MAS.

“Existe una lógica de compensación hacia las organizaciones y movimientos sociales, pero tampoco los viejos actores pueden quedarse sin espacio. Entonces, creo que el presidente Arce ha tratado también de establecer criterios de una especie de representación o salvaguarda de los viejos factores del masismo que estuvieron muy, muy ligados al entorno de Evo Morales. Hay ministros como el de Defensa,;tenemos viceministerios donde podemos ver figuras de exdiputados, exconcejales; tenemos también a exministros ya en el ámbito de los viceministerios, es decir, toda una especie de estructuración que, de alguna manera, da paso a un elemento de combinación entre juventud y el contentamiento a organizaciones sociales y a los sectores antiguos, conservadores del MAS”, sostiene Silva.

¿Cuál el papel Morales?

Según los analistas entrevistados por este medio, el presidente Arce ha tratado de mantener una imagen de autonomía en el ámbito de las decisiones presidenciales, “lo cual parece correcto políticamente, es decir, que él es el presidente en ejercicio y el debe estructurar de mejor forma la toma de decisiones políticas”.

“El propósito fundamental de la llegada de Evo Morales es mostrar que sigue siendo el jefe del MAS de manera incuestionable. Ahora, ¿cuál será la forma de vincular las decisiones gubernamentales con las decisiones del partido de gobierno?”, cuestiona Silva.

Para Coca, esta situación es comparable con una moneda que tiene dos caras: la de Arce, que es la administración del Estado, y la de Morales con lo político.

“Nosotros estamos viendo que hay una sola moneda que tiene dos caras: la cara gubernamental, donde esta Luis Arce a la cabeza, y obviamente la otra cara que es la política, donde esta Evo Morales, al final es una sola moneda”, refiere.

Sin embargo, agrega que la designación de algunos cuadros de Morales no significa que haya retornado del todo, como algunos lo denominan, el “evismo”.

“Muchos dirán ‘¿ve? Está retornando el evismo’, Ahí esta la situación del abogado de Evo Morales, el abogado del MAS, pero se puede ver que es una asignación política y todavía falta la composición total de los cargos del Ejecutivo y otras entidades. Recién ahí se podría dar una respuesta sólida, pero de entrada podemos decir que hay hombres fuertes de Evo Morales”, señaló.

El Gobierno de Arce continúa con la posesión de cargos jerárquicos.

Gobierno da espacio a interculturales en ABC

Una de las últimas incorporaciones a una de las entidades del Estado fue la del ejecutivo de la Confederación de Interculturales (“colonizadores”) de Bolivia, Henry Nina. Éste asumió como presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En la oportunidad, Nina, que es parte del Pacto de Unidad, expresó que siente orgullo por la confianza y que asumirá el cargo con responsabilidad, sinceridad, honestidad y sobre todo con transparencia.

“No vamos a decepcionar, vamos a cumplir con todas las metas, con todas las responsabilidades que se me asigna y cumpliré con todas las obligaciones y deberes con sinceridad, honestidad”, manifestó.

La posesión fue realizada por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien manifestó que la designación es justa y que le llena de orgullo por tener en el cargo a “un hombre que sabe de las necesidades del pueblo, que sabe de las necesidades del empresario, porque sin carreteras obviamente no hay progreso”.

“Estoy dejando este cargo en sus manos, porque conozco de su sabiduría, de las andanzas que ha tenido, de las necesidades que tienen los hermanos en los pueblos y evidentemente esas necesidades se traducen en carreteras y quién más que usted que lo ha recorrido a pie, lo ha recorrido a bicicleta, en motocicleta y obviamente en automóvil, a quién más podríamos confiar”, dijo Montaño.

Una bartolina, al mando de Culturas

El Gobierno de Luis Arce volvió a crear por decreto el Ministerio de Culturas y Descolonización, una repartición estatal que fue eliminada por la expresidenta, Jeanine Áñez.

Además de restituir el grado de Ministerio a la repartición (que estuvo fusionada con Educación), Arce le dio la denominación de ‘Descolonización’, lo que busca fortalecer la identidad plurinacional boliviana.

Al frente del nuevo Ministerio, que también se ocupará de Turismo, fue nombrada Segundina Flores, una dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa.