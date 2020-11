Piden al Gobierno menos retórica y más medidas para reactivación

La actual crisis económica que atraviesa el país, para empresarios y analistas económicos es una realidad indiscutible e innegable, así lo demuestran los diferentes indicadores, además de que debe ser encarada de inmediato con medidas concretas para evitar que siga agudizándose.

En lo que no coinciden totalmente con el Gobierno presidido por Luis Arce, es en el análisis de las causas de esta crisis y algunas de las medidas anunciadas para reactivar la economía, que estarían más en la misma retórica del anterior Gobierno del MAS, de que todo lo que hicieron ellos está bien, y apuntando a resultados inmediatos y no a tocar el fondo de los problemas.

Analistas económicos, consultados por Los Tiempos sobre los primeros anuncios del presidente Arce, señalaron que si su objetivo es “reconstruir la economía”, no solo reactivarla, tiene que empezar a reconocer que la actual crisis deviene de 2014, cuando todo empezó a caer, y no es sólo resultado de los últimos 11 meses, en los que evidentemente hubo un fuerte impacto sobre todo por la pandemia no solo en Bolivia, sino a nivel mundial.

El analista económico Luis Fernando García señaló que el nuevo Gobierno tiene que empezar a subsanar los errores que cometió en el pasado, por ejemplo el “error garrafal” de haber apreciado la moneda nacional.

“Un país pobre y pequeño como Bolivia no debió haber apreciado nunca su moneda, porque eso significa volver caro a un país pobre y que quiere salir de la pobreza con trabajo genuino, que quiere crecimiento y desarrollo para la ciudadanía”, dijo.

Agregó que Arce tiene que revertir todo el proceso de lo que ha hecho en 14 años, “ha hecho como 10 mil nudos y los ha tironeado y ahora tiene que cortar esos nudos, y eso es difícil porque hemos perdido todo el proceso de competitividad necesario”, dijo.

Según el experto, en esos 14 años se ha tenido una inflación muy alta y ésta es acumulativa, es decir, si sube ya no baja, al perder competividad ya no se puede vender en el exterior porque el costo de producción es más caro, la mano de obra es más cara, “todo es más caro”, porque la economía está dolarizada.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, la pasada semana descartó una posible devaluación de la moneda nacional. Señaló que en este momento no es necesaria esa medida y consideró que en adelante tampoco sería necesaria porque ya la economía estará estable.

García dijo que la bolivianización al haber dejado el cambio fijo, más la apreciación del boliviano y la inflación que se ha tenido, no se va a solucionar cambiando personas, sino cambiando estructuras, es decir, con un cambio en productividad y competitividad, “mayor producción y menores precios”.

Dijo que la crisis además no va a pasar mientras no acabe el coronavirus.

“La salida suave de la crisis en 2021 depende de la vacuna (contra la Covid-19), la inversión pública , la flexibilización de la cuarentena y la apertura del comercio exterior, empero(por lo anunciado por el Gobierno de Arce) existirá mayor presión fiscalizadora y normativa sobre el sector empresarial”, señala la Cámara Nacional de Industria en un análisis que realizó sobre la situación económica del país

Ante este escenario y para reactivar la economía los industriales plantean tres tipos de medidas: estímulo fiscal (créditos, impuestos, compras estatales y otros), Fondo Estabilidad Productiva Industrial (adquisición de bienes de capital hechos en Bolivia, inyección de capitales de operación) y retorno gradual al trabajo con medidas de bioseguridad.

Es un exceso culpar de todo a Áñez

El experto Alberto Bonadona señaló que el presidente Arce pinta la situación dramática de la economía del país como si fuera resultado del último año, cuando es una situación que venía desplomándose desde el 2015 y, además, es emergente de la falta de una base productiva que no se ha construido desde hace 20 años.

“Entonces, no es una crisis por el último año, el que evidentemente no fue el mejor por el coronavirus y la mala gestión de Áñez”, dijo.