Violencia y enfrentamientos en elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria cruceña

La previa de la sesión de la Brigada Parlamentaria Cruceña para elegir este lunes a su directiva terminó convirtiéndose en una batalla campal donde fueron agredidos no solamente militantes de uno de los bandos en pugna, sino también algunos de los propios flamantes legisladores e incluso algunas periodistas.

"Nuestra directora de prensa, la periodista Magdalena Guzmán, fue agredida por personas en las inmediaciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Reprochamos la actitud y la agresión, ya que como medio de comunicación digital realizamos nuestro trabajo de informar a la población de lo que pasa en nuestro país. Tomaremos las medidas correspondientes ya que nuestro trabajo como prensa está garantizado en la CPE", denunció la página Libertad Digital para Bolivia.

Por otro lado, militantes y asambleístas nacionales del oficialismo resultaron con algunas heridas tras las agresiones de un grupo de personas que, de acuerdo a los reportes de medios de la capital oriental, serían afines a la tienda Creemos.

Entre los más afectados, según el diario El Deber, se encontraba el diputado Rolando Cuéllar, quien habría sufrido distintas agresiones y presentaba un corte en la ceja. Cuando el representante estaba siendo agredido colectivamente por los grupos de opositores, tuvo que ser rescatado entre golpes por sus colegas y simpatizantes de acuerdo al diario cruceño. Además, una diputada del MAS fue sacada a chicotazos del lugar.

Finalmente tuvo que intervenir la Policía formando un cordón de seguridad con el que lograron proteger a Cuéllar, de quien preliminarmente se manejaba que también aspiraba a la presidencia de la Brigada cruceña.

Entre forcejeos y nuevas agresiones, Cuéllar logró ingresar al edificio legislativo, a la sesión de la elección de la directiva, en la cual resultó electo como vicepresidente de la Brigada. La presidencia fue para el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez.

"Me han robado hasta mi reloj al ingresar acá, he sido agredido. Pero esto suele pasar y nosotros no tenemos rencor. Ahora, de aquí en adelante, vamos a trabajar en beneficio del pueblo cruceño, de los más humildes", dijo Cuéllar al finalizar la posesión, todavía afectado por los incidentes.