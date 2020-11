Murillo dice que no puede revelar dónde está por su seguridad

El exministro Arturo Murillo aseveró al diario El Deber que no puede revelar su ubicación por una cuestión de seguridad personal. Más temprano, el Comandante de la Policía, Johnny Aguilera, afirmó que la exautoridad se encuentra en Panamá.

“Por mi seguridad personal no puedo revelar el lugar donde me encuentro”, manifestó Murillo, citado por el diario cruceño.

“Yo anuncié lo que iba a pasar, anuncié quiénes me estaban siguiendo y anuncié quiénes iban a recibir premio por seguirme y por tratar de aprehenderme, pero insisto, no puedo revelar dónde me encuentro por mi seguridad personal”, añadió.

El exministro también aclaró que la foto, que circula de él con el fondo de una ciudad, corresponde a un viaje realizado el año pasado a Italia.

Murillo, y el exministro de Defensa Fernando López, son investigados por la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos y otros materiales no letales. El Ministerio Público anunció que solicitará a la Interpol la activación del sello azul contra estas exautoridades.