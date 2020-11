Denuncian que chantajearon a Costas por no declarar contra exvocales del TSE

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, fue chantajeado por autoridades del gobierno transitorio para que declare en contra de algunos exvocales del TSE en el caso fraude electoral, y como no se prestó a eso, entonces activaron otra denuncia en su contra, denunció el abogado Andrés Zúñiga.

Zúñiga es abogado de Costas y dijo que el anterior gobierno transitorio impulsó una demanda contra su defendido por supuestas irregularidades cometidas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), solo porque no inculpó a otros exvocales en el caso fraude electoral.

"Esta demanda fue promovida por el anterior gobierno a través del Ministerio de Gobierno, una suerte de chantaje a Antonio Costas, porque querían lograr que él declare en contra de algunos vocales sobre el fraude electoral", refirió Zúñiga.

Costas declaró ayer en la Fiscalía por esta segunda demanda por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en la cual, se lo involucra de haber instruido que las cédulas de identidad podrían llevar la descripción de "indefinido", cuando él fungía como director del Segip.

El abogado explicó que con esta denuncia las anteriores autoridades del Segip, dependiente del Ministerio de Gobierno, solo buscaban criminalizar y judicializar las acciones de su defendido vinculándolo en supuestas acciones irregulares.

Agregó que Costas no incurrió en el delito del que lo acusan, ya que solo se dedicó a reorientar y a dar un buen servicio a la población en su gestión en el Segip.

El jurista dijo que preparará la defensa de Costas para demostrar que esta denuncia es una "acción forzada".

Costas espera respuesta a su petición de sobreseimiento

Zúñiga informó que hace unos meses solicitaron al Ministerio Público el sobreseimiento para Antonio Costas porque no hay evidencia que lo vincule a los delitos que lo sindican en el caso fraude electoral, pero a la fecha no recibieron ninguna respuesta.















"La Fiscalía no emite aún esta resolución de sobreseimiento, tenemos que insistir, volver a pedir, y que la tutela se active a momento de que significa la posición de Costas", manifestó el abogado.







Lamentó la retardación en la atención a esta petición y anunció que analizarán nuevas medidas a plantear en este proceso.







Actualmente, Antonio Costas cumple con la detención domiciliaria sin salida laboral por este caso.