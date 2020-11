Gobierno plantea clases semipresenciales y asistir al colegio por turnos

El ministro de Educación, Adrián Quelca, planteó ayer que las clases de la gestión 2021 tengan la modalidad “semipresencial”, al menos el primer trimestre, con la adecuación de los colegios a medidas de bioseguridad contra la pandemia de Covid-19. Además, cuando haya que asistir a clases, se hará por turnos, para evitar al máximo las concentraciones. El reto es coexistir con el coronavirus, dijo.



Éstos y otros aspectos serán definidos en un encuentro nacional pedagógico programado para la primera quincena de diciembre.



“Esta propuesta tiene un eje central: la educación semipresencial, quizás no de inicio, pero sí como parte central de la propuesta, utilizando la educación virtual como herramienta complementaria de la educación”, dijo.



El Ministro también planteó utilizar los medios televisivos y radiales para este proceso, en especial en las áreas donde no hay acceso a Internet. “Consideramos que es fundamental el contacto de maestros y niños en las unidades educativas con todas las medidas de bioseguridad que tendríamos que coordinar y consensuar con las autoridades de los Gobiernos departamentales y municipales”, dijo en entrevista con medios televisivos.



“Ahí hay dos acciones, una por parte del Gobierno. Veremos con el Ministro de Obras Públicas ampliar la fibra óptica, que no serviría sólo para las clases virtuales, sino para otros rubros. La otra, recoger la propuesta de los maestros: la elaboración de cartillas donde se establecerían contenidos dosificados, y coordinamos con Gobiernos departamentales y municipales para apoyar en la impresión de estas cartillas, es decir, no acudiríamos solamente a la educación virtual. Internet no llega a todas las familias”, sostuvo.



Asimismo, el planteamiento contempla la asistencia de estudiantes a las escuelas y colegios por grupos. Por ejemplo, de un curso de 30 alumnos se prevé que 15 asistan los lunes, miércoles y viernes, en tanto, los otros 15 lo harían martes, jueves y sábado.

La escuela tiene que coexistir con el virus

El ministro de Salud, Edgar Pozo, anunció la posibilidad de un rebrote del coronavirus para mayo o junio de 2021, por lo que demandó a la población seguir cumpliendo de manera estricta las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social.



Ante esta situación, Quelca dijo que “tenemos que estar preparados para este rebrote, no podemos pensar nuevamente en encerrarnos en nuestras casas. La coexistencia con la Covid-19, ése es el reto”, dijo.



“La realidad es que en diferentes ámbitos estamos retornando a una regularidad, actividad deportiva, actividad social, comercio, etcétera. Entonces, las escuelas, los colegios, tienen que ser centros de enseñanza para la opción de medidas de bioseguridad”, acotó.