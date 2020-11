Lima: "No es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul"

El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que durante su gestión se garantizará la independencia de los jueces en la administración judicial, pues ellos no deberían cambiar el color de su "camiseta" dependiendo de la coyuntura que se atraviese en el país.

"Si no tenemos la independencia judicial, no vamos a lograr nada, (...) no es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul, porque eso daña, destruye la credibilidad de la justicia", dijo Lima, en entrevista con PAT.

Sin embargo, recordó que tiene la instrucción del presidente y vicepresidente Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, de garantizar la independencia de los jueces.

Por tanto, "en nombre del gobierno del presidente Arce (quiero) ratificar que este ministro (lo que hará) es garantizar a los jueces su independencia y eso es lo que estamos construyendo", enfatizó.

Aunque admitió que este anhelo no se logrará alcanzar en corto plazo, pero tiene la esperanza de que al final de su gestión "pueda decir que hemos logrado que la justicia sea independiente".

"Es una reforma que nos va a tomar mucho más tiempo, pero hay urgencias (y por eso también) cinco leyes de emergencia estamos planteando para este año y definitivamente estamos iniciando el camino, vamos a continuar y vamos a seguir, en eso soy bastante persistente, (porque además) estoy trabajando en la reforma de la justicia desde 2002 y ahora llegué a este puesto, pero definitivamente no voy a cesar mientras Dios me dé vida para (tratar) de cambiar esta justicia", puntualizó.