Arce pide “disculpas ajenas” a Beni por falta de obras y Áñez le dice “cínico”

El presidente Luis Arce pidió ayer a la población beniana “disculpas ajenas” por las obras paralizadas en ese departamento, mientras que la exmandataria Jeanine Áñez le respondió en redes sociales que esa actitud es “un sello de cinismo”, pues el Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo 14 años para ejecutar algo por esa región y no lo hizo.



Arce, que ayer estuvo presente en Trinidad, en los actos por los 178 años de fundación de ese departamento, dijo que la falta de obras se debía a que el Gobierno de transición de Áñez había interrumpido los programas de obras del Proceso de Cambio para con esa región, aunque prometió darles continuidad.



“Tenemos hospitales, carreteras y escuelas que han quedado inconclusas por el quiebre histórico que hemos tenido en la gestión de gobierno. A todos los benianos, disculpas ajenas por el perjuicio, disculpas ajenas por no haber continuado con el desarrollo”, dijo durante su discurso en los actos oficiales.



Áñez, que es oriunda del Beni, respondió en su cuenta de Twitter: “¡El sello del cinismo! ¡14 años en el poder y nuestro departamento olvidado! Memoria selectiva, un año de gobierno con siete meses de pandemia que paró a Bolivia y al mundo y viene con el discurso de ‘disculpas ajenas’, ¡debería darle vergüenza!”.



Antes de la conclusión del mandato, los equipos para un hospital en Trinidad fueron retirados por falta de pago. En su momento, ella responsabilizó a la Gobernación y a sus ministros por no haber hecho el seguimiento respectivo.



Arce suele acusar a la gestión de Áñez como responsable de la crisis económica del país, sin considerar que se trata de un año azotado por la pandemia y contradiciendo a economistas que observan que el bajón de ingresos se viene sufriendo desde 2014.

Departamento con varias demandas



El departamento de Beni tiene una serie de demandas que esperan por ser cumplidas.

El mismo presidente Luis Arce reconoció que existe para esa región el reto de salir de la crisis y prometió respaldo y cooperación a las exigencias de los benianos

El Mandatario también expuso, en otro acto, que el camino para salir de la crisis económica es la industrialización de las actividades productivas regionales y también adelantó la reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré, como iniciativa para integrar a este departamento con el resto del país.