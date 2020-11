¿Retorno a clases en pandemia? Sectores ven que hará falta mucha inversión

Aulas con no más de 20 estudiantes, distancia de un metro y medio entre pupitres, áreas de lavado de manos, desinfección constante de salones y baños, son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los países que deciden el retorno presencial a clases en medio de la pandemia del coronavirus, pero ¿cuál es la realidad boliviana?



Maestros, padres de familia y personal de salud ven necesario que los tres niveles del Estado den una importante cantidad de recursos económicos para cubrir mínimamente estos requerimientos. Todos estos sectores trabajan en propuestas para definir el futuro de la gestión escolar 2021.



La dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, explica que muchas aulas tienen hasta 45 y 50 estudiantes. En muchos casos, los pupitres son de dos; es decir, no hay ni medio metro de distancia entre los escolares.



“Significa que estos cursos tendrán que volverse tres, de 15 cada uno, y para eso se necesitarán tres maestros. Y también más horas para subsanar todos los vacíos que está dejando este 2020; hora trabajada debe ser hora pagada”, manifestó Barrón.



Otra falencia en Bolivia es la de los servicios básicos. La junta de padres de familia señaló que, cuanto más se aleja un establecimiento de la urbe, menos servicios tiene, entre ellos el agua, mucho menos Internet. Y en algunos casos, ni siquiera cuentan con electricidad.



“Los municipios tendrán que invertir en las infraestructuras, dotar de agua potable y todos los insumos de higiene necesarios, pero se la pasan peleando y nunca atendieron las necesidades de la educación. Entonces, yo creo que no lo van a hacer y vamos a terminar siendo los padres los que nos hagamos cargo de eso”, reclama uno de los representantes de este sector de Cercado, Rodolfo Sánchez.



Según la OMS, es imperativo que todos los colegios tengan las áreas de lavado de manos con jabón, alcohol en gel y todo lo necesario para la higiene, pero, sólo por poner un ejemplo, en la zona sur de Cochabamba, muchas unidades esperan que llegue agua en cisternas y suele ser insuficiente.



Sin embargo, cualquier medida que se tome debe ser verificada y aprobada por cada Servicio Departamental de Salud (Sedes). El responsable de Vigilancia Epidemiológica de Cochabamba, Rubén Castillo, dijo que se están analizando las medidas tomadas en otros países y de qué forma podrían adaptarse al contexto.



“Nuestro contexto es diferente que en otros países y estamos evaluando la posibilidad de implementar todo. Difícilmente se puede cumplir con lo que dice la OMS, es difícil que los municipios implementen lo necesario en este periodo, porque también demanda recursos. Un problema es la aglomeración en las unidades educativas”, observó Castillo.



Todas estas falencias se reflejan tras el anuncio de un posible año escolar semipresencial en 2021. El ministro de Educación, Adrián Quelca, explicó la propuesta que será consensuada con los actores del sistema educativo para su aprobación.

Europa tiene médicos y enfermeras para colegios

Pese a la segunda ola de coronavirus que atraviesa Europa, muchos países determinaron continuar las clases. Para ello, dispusieron medidas estrictas de seguridad.



Cumplen con todos los requisitos que señala la OMS, pero además contrataron médicos y enfermeras para cada unidad educativa, entre otras medidas.



Por ejemplo, en España se contempla una baja laboral por incapacidad temporal para los padres del un niño que pueda haber contraído el coronavirus. El Estado cubre entre el 60 y el 70 por ciento de sus sueldos, pero aún tiene que realizar un cambio normativo para cubrir el resto de casos derivados.



En España, son 8 millones de escolares que tuvieron que volver a clases, además obligados por el Estado que se refugió en su Constitución que señala la educación como un derecho.



En China, también siguen en clases tratando de afrontar el hacinamiento de las aulas. Antes de entrar en el colegio, los alumnos deben pasar por el control de fiebre, el cambio de mascarilla, una máquina de ozono y lavarse las manos con líquido desinfectante. Además, se dispusieron separadores y otros entre estudiantes.

Algunos colegios ya

hacen preinscripción

Los colegios de alta demanda del país iniciaron el proceso de preinscripción en todo el país. Se hace a través de un formulario vía web, pero la inscripción se hará de manera presencial con las medidas de seguridad que se dispongan.

Las direcciones distritales de educación de cada departamento han dispuesto las diferentes páginas web y metodologías para las unidades educativas públicas de alta demanda. Por su parte, en los colegios privados también dispusieron sus propias metodologías vía web.