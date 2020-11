La UE recomienda reponer el Direpre y Conade ratifica urgencia de una auditoría al padrón

Reponer el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y mejorar el monitoreo de información con redes sociales y medios de comunicación fueron dos de las 18 recomendaciones que hizo la Comisión de la Unión Europea (UE) tras ofrecer su informe de seguimiento a las pasadas elecciones del 18 de octubre, las cuales, según dijo, fueron bastante “creíbles”. Por todo ello, la UE descartó la necesidad de aplicar una auditoría al proceso de votación o al padrón electoral.



En contrapartida, el Comité Nacional por la Democracia (Conade) persistió, en la misma jornada, con su posición de la urgencia de realizar una auditoría independiente al padrón electoral, y oficializó ayer su pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El representante de la UE, Alexander Gray, a tiempo de entregar el informe al TSE, dijo que los comicios pasados, en los que el MAS resultó ganador con el 55 por ciento de la votación, reflejaron “la voluntad” de la población boliviana y que no se vieron grandes irregularidades.



“El TSE tiene que hacer un mayor esfuerzo en cuanto la monitoreo de los medios tradicionales y redes sociales, para poder reaccionar con más eficiencia el momento que se identifiquen (por ejemplo) que se cumplen las reglas de la campaña electoral. El uso de (un sistema de) conteo rápido es algo que hace en muchos países, si el marco legal lo permite, es una herramienta muy útil para los interesados (…) recomendamos que el TSE implemente un sistema”, señaló Gray.



“Vimos que el TSE, en el desempeño de su trabajo, actuó con imparcialidad, eficiencia y un alto profesionalismo. Hemos notado que ha habido protestas de algunos sectores, pidiendo una auditoría, al padrón y al proceso. Según nuestro análisis, no vemos que ninguno de esos procedimientos sea necesario”, sostuvo el representante de la UE.



Consultado sobre la pertinencia de suspender el Direpre, faltando horas para que comiencen las elecciones del pasado 18 de octubre, respondió que la decisión fue “responsable”.



“Como se explicó, el TSE dio una respuesta técnica sobre que el Direpre no tenía el nivel de confianza. En este caso, se ha tomado una decisión responsable de no implementarlo”, afirmó, al entregar el informe al presidente del TSE, Salvador Romero.



Gray agregó que el informe entregado al TSE es amplio y detallado, anunció que se entregará una versión digital a los medios de comunicación.



Recordó que el TSE hizo seguimiento del proceso electoral desde la convocatoria, inscripción de los candidatos hasta el día de las elecciones y la entrega de credenciales a los candidatos ganadores.

Conade pide auditar el padrón y espera la respuesta del TSE

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), por su parte, confirmó, mediante carta, su intención de someter el padrón electoral a una auditoría independiente de forma previa a las elecciones del próximo 7 de marzo.



En entrevista con LT A Fondo, de Los Tiempos, el representante del Conade, Rolando Villena, dijo que se había solicitado al TSE acceso formal a la información relativa a los procesos electorales, así como a todo proceso de auditoría.



Villena dijo que se espera que el TSE lea el informe y haya una reunión técnica que garantice la transparencia del padrón y del proceso electoral.



Como se trata de una iniciativa de Conade, ésta se ofrece a financiar la auditoría.



El Conade también pide conocer la ubicación de los recintos electorales y facilitar información en formato de archivo SHP en Sistema de Coordenadas de Referencia WGS-84 y del Padrón Electoral 2020 último, actualizados al 11 de noviembre del presente año.



Para fines de monitoreo exigen información seleccionada por departamento, provincia, municipio, asiento electoral, recinto, circunscripción, número de mesas y número inscritos por mesa.



La demanda de una auditoría a las elecciones ha desatado protestas sociales y un paro cívico en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija con el argumento de fraude electoral.