Sergio Pampa sobre acusación: “Vamos a estar prestos a la justicia, no nos hemos escapado”

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), Sergio Pampa, señaló que esperan alguna notificación oficial sobre una presunta resolución acusatoria en contra de él, Franclin Gutiérrez y otras tres personas.

La presunta resolución fue conocida de “manera extraoficial” por el abogado Eusebio Vera, quien era abogado de Gutiérrez, pero que dejó que representarlo, según dijo en contacto con Los Tiempos.

Lo que apuntó también como llamativo es que la resolución no es por el caso de presunto asesinato del teniente Daynor Sandoval sino por atentados contra los miembros de la seguridad del Estado y atentados contra los medios de transporte.

“No hemos recibido ninguna notificación, hoy al medio día nos hemos reunido con los asesores, están yendo a ver porque solo son versiones de un abogado, no es nada oficial. Nosotros estamos más preocupados en las elecciones de Adepcoca porque ya va a haber nuevo directorio, pero yo creo que los abogados entre mañana y pasado nos van a decir cuán formal es eso o qué es lo que está pasando”, aseguró Pampa.

Según el dirigente no conocen de manera oficial nada de lo que informó el abogado Vera, sin embargo, recalcó que están prestos a atender cualquier requerimiento.

“Nosotros siempre vamos a estar prestos a la justicia, no nos hemos escapado a Argentina, no nos hemos escapado a otro país. (…) Vamos a esperar nosotros con calma para saber qué está pasando porque el principal montaje que nos han hecho ha sido el del teniente Sandoval. Ahora no sabemos lo que está pasando, esto ya es persecución o no, no entendemos, pero mientras no haya una formalidad no podemos verter o anticiparnos nada. Vamos a esperar la voz oficial de los asesores y que es lo que dice el Ministerio Público al respecto”, afirmó.