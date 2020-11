Patzi: "En mi gestión nunca he generado conflicto social, eso es mi orgullo"

El gobernador Félix Patzi, al momento de realizar un balance de su gestión que supera los cinco años, manifestó que su orgullo es no haber generado conflictos sociales.

"En mi gestión nunca he generado conflicto social, he mantenido la estabilidad social fundamentalmente, pero eso es gracias a la atención inmediata a las demandas sociales y eso es mi orgullo y, en este sentido, me voy tranquilo en esta primera gestión y la segunda gestión dependerá de la población y mi partido", dijo Patzi hoy en El Alto.

El Gobernador manifestó que su repostulación dependerá de la decisión de su partido, el Movimiento Tercer Sistema, en su ampliado del 5 de diciembre. Señaló que si lo eligen aceptará con gusto y que, de lo contrario, se retirará a ejercer la docencia universitaria.

Entre otros logros de su gestión, Patzi resaltó que se ha construido más de 500 kilómetros en la red departamental, cuando sus antecesores sólo lograban promedios de 70 a 100 kilómetros.

Destacó inversiones en agua, represas, microrriego, electrificación y en los institutos departamentales. Dijo que es un orgullo su gestión en el tema educativo, porque recibió los institutos con 10 mil alumnos y los deja con 50 mil.

En el ámbito de la salud, manifestó que dejará funcionando el nuevo acelerador lineal en el Hospital de Clínicas.

Agregó que cuando recibió el cargo, con la premisa de devolver a La Paz la vanguardia económica en el país, el departamento aportaba con el 25% del Producto Interno Bruto y que al, terminar esta gestión, esa cifra subió a 28% acercándose a Santa Cruz.