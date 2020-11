Gobierno busca imponer reforma a justicia con renuncia de magistrados

El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) busca imponer su reforma a la justicia a través de la intimidación y amenaza de juicio de responsabilidades a los consejeros de la Magistratura (CM) si éstos no renuncian a sus cargos y posibilitan cambios al sistema judicial. Expertos en el área consideran que la intención del masismo es profundizar su dominio sobre el Órgano Judicial.



El ministro de Justicia, Iván Lima, tiene en la mira a los consejeros por presuntamente no designar a alrededor de 150 jueces durante un año, lo que, según Lima, profundizó la crisis en la estructura.



“Si no tenemos decisiones patrióticas de estos consejeros, que den el paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar la reforma judicial. Vamos a tener que iniciar juicio de responsabilidades. Espero que no sea necesario y den el paso al costado”, sostuvo el titular de Justicia. Anteriormente, Lima planteó como una alternativa a la falta de resultados elevar de tres a siete el número de consejeros.



El abogado constitucionalista José Luis Santistevan refirió que la intención del Gobierno no es en sí la reforma; por el contrario, va por el lado de tener mayor control de la justicia.



Explicó que el Consejo de la Magistratura es la instancia del régimen disciplinario, pero también ahí está designación de autoridades judiciales.



“El Consejo de la Magistratura ha sido elegido por el MAS y en contra de todo lo que se venía pregonando sobre el tema de independencia de justicia. A partir de ahí, el Gobierno obviamente está queriendo tener mucho más poder en la justicia”, refirió a tiempo de explicar que el verdadero rol que esperan del CM no es llenar acefalías, sino designar gente vinculada al MAS. “Cuando uno mira, por ejemplo, todos los jueces que hay, en su mayoría vocales y jueces, todos son vinculados al MAS”, dijo.



Sobre el mismo tema, el abogado constitucionalista Carlos Borth señala que fue el MAS el que promovió transformar esta instancia.



“Hay que recordarle al Ministro que, en su Gobierno o su organización política, el MAS redujo los magistrados de cinco a tres para la última elección 2017. Todo parece mostrar que el Ministro sale al paso de la demanda echando mano de lo que conoce, pero sin la debida reflexión ni procesamiento adecuado”, dijo.

Responsabilidad



Santistevan señaló que el Órgano Judicial es un instrumento político del MAS. El Gobierno está viendo sólo el tema del CM para tener mayor poder en el Órgano Judicial.



“El poder judicial es producto de la mano política del MAS o sea el fracaso, el estado calamitoso de la justicia es la cara visible y resultado del manoseo político del MAS durante 14 años”, dijo.

En suspenso juicioa los consejeros



Los consejeros de Magistratura, Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, enfrentan un juicio de responsabilidades, en el cual ya tienen imputación, lo cual podría derivar en su suspensión del cargo. Este juicio está paralizado por el TCP.

El TCP mantiene paralizada la posibilidad de realizar juicios de responsabilidades o suspender de sus funciones a altas autoridades. Se trata de la acción de inconstitucionalidad abstracta que se presentó ante el TCP, en marzo de este año.

Reforma a Justicia es abrir la Constitución

El planteamiento del Gobierno prevé abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para reformar la justicia, lo que incluye cambios en el Órgano Judicial y la creación de un consejo preconstituyente.



“Para encarar la independencia judicial propongo la creación de un consejo constituyente, conformado por 10 abogados del más alto perfil académico y con amplia visión política, no sólo con personas que militan o han militado en el MAS”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima, en un medio televisivo.



Agregó que “es un tema de derecho constitucional incluso hablar, incluso de una reforma constitucional para que todos los bolivianos tengan una justicia independiente”.



“En un criterio dogmático, el Tribunal Constitucional determinó que jueces con denuncias siguen ejerciendo la judicatura, y entonces el Ministro se está refiriendo a eso, quiere reformar la CPE sólo para eso, lo que por supuesto no va a suceder. Si abre la Constitución, entra en debate todo”, indicó el doctor en Derecho Constitucional Carlos Borth Irahola.



Sin embargo, abrir la CPE requiere de un consenso amplio y dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



“El MAS no tiene dos tercios para intentar una reforma constitucional en áreas no fundamentales o esenciales, eso exige de una concertación grande con los partidos de oposición”, manifestó.



El titular de Justicia promueve cinco leyes: reforma constitucional, quitar el veto para encontrar justicia en el Legislativo, cambio a derechos reales y ley de adopción.