A gritos fustigaron a Casimira Lema cuando pedía justicia al Grupo de Expertos de la CIDH

La periodista Casimira Lema, quien sufrió la quema de su vivienda en los conflictos de noviembre del año pasado, fue objeto de gritos y hostigamiento cuando intentaba dar su testimonio durante un foro con presencia del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la zona Sur de La Paz.

En el lugar, donde habían varias personas víctimas de los hechos de violencia, Lema tomó la palabra para pedir justicia por lo que ocurrió con ella.

Dijo que no forma parte de ningún partido y que nadie tiene por qué haber perdido a sus seres queridos, resultado herido o haber quedado sin sus pertenencias. "Nadie tiene por qué sufrir la quema de parte de su hogar", afirmó.

"Es un trabajo de toda la vida que se ha visto en minutos destrozado. Nosotros, como familia, también tenemos una herida muy grande. Mis hijos son jóvenes y hasta el día de hoy tienen temor de saber de que en algún momento podrían volver a su casa", manifestó.

Dijo que "gracias a Dios" no había nadie en su casa, porque decían que querían quemarla viva. "Yo vengo a pedir justicia también porque lo único que he hecho es cumplir con un trabajo e informar, no he hecho absolutamente nada más", dijo Lema, lo cual generó los abucheos de varios presentes.

A gritos, varias personas acusaron a Lema de mentir y de ser una "golpista", mientras ella trataba de defenderse en medio del bullicio.

Lamentó que la hayan invitado como víctima y, en esta situación, estaba volviendo a ser víctima.

Un miembro del Grupo de Expertos trató de poner calma y dijo que los investigadores no tienen lado político. Manifestó que comprenden la polarización, pero convocó a mantener el orden para no reproducir el patrón que llevó a los hechos de violencia.

También hubo voces entre los asistentes que pedían dejar hablar a la periodista.

En medio de la tensión, Lema intentó abandonar el lugar, sin embargo, se quedó en las gradas ante el pedido de algunas personas.