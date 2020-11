Por lo menos cinco normas respaldan la sucesión constitucional de Áñez

Abogados constitucionalistas afirman que la teoría de golpe de Estado que maneja el Movimiento Al Socialismo (MAS) no corresponde porque Evo Morales renunció e hizo renunciar a las cabezas del Legislativo y generó un vacío de poder que se subsanó con la designación de Jeanine Áñez como presidenta con base a resoluciones constitucionales. Sostienen que se trata de un discurso político para salvar de la responsabilidad de haber entregado el Ejecutivo a la oposición.



Desde el presidente Luis Arce, asambleístas del MAS y organizaciones sociales repiten que lo sucedido en noviembre de 2019 fue una toma de poder a través de un “golpe”, aspecto que, según analistas, cae en saco roto, porque “la sucesión fue constitucional”, ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Constitucional (TCP).



“Morales renunció y se fue del país e hizo renunciar a todas las cabezas que podían reemplazarlo. Lo que quiso generar es un vacío de poder. Fue un error estratégico político. No se dieron cuenta de que había una resolución que permitía la sucesión automática sin necesidad de una ley”, explica el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.



El tema vuelve a tomar trascendencia debido a que, en sesión de la ALP, la mayoría absoluta del MAS aprobó las modificaciones a la ley de proclamación de presidente y vicepresidente, pero el documento remitido por el Órgano Ejecutivo introdujo la retórica de “golpe de Estado”.



“El periodo constitucional (…) fue interrumpido por el golpe de Estado en contra de la democracia, perpetrado por políticos fascistas, que atemorizaron al pueblo boliviano”, refiere la nota. “Como discurso político, claro, el MAS va a decir que hubo golpe de Estado, que nunca hubo fraude electoral y todo eso, pero es un discurso político”, aseguró el constitucionalista Paul Antonio Coca.



Sin embargo, aclara que, desde un punto de vista jurídico, “esta teoría no entra porque se emitió una ley que ha primado las funciones del Legislativo y Ejecutivo”.



“Ha habido interpelaciones, actuaciones del Legislativo, Judicial, Electoral, y una ley que anuló las elecciones y eso fue posible gracias a los dos tercios del MAS. Entonces, ¿de qué golpe hablan?”, cuestionó.



Para Carlos Borth, doctor constitucionalista, en consonancia con sus colegas, la Asamblea, con predominio masista, “cogobernó” con Jeanine Áñez. Recordó que la asunción de Áñez fue producto de los conflictos sociales generados por el accionar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, al final, determinaron la salida de Morales.



“Decidió renunciar, pero, además, hizo renunciar a las cabezas del Legislativo y se generó un vacío político, que tuvo que ser subsanado”, dijo.

Morales boicotea mandato de Arce



El analista Róger Cortez refiere que lo que pasó en noviembre del año pasado fue la coronación de un movimiento, evitar que Evo Morales y su entorno sigan en el poder, objetivo logrado, pero lamentablemente se le dio argumento para que hable de golpe de Estado.

Cortez fue más allá, al referir que se observa que se intenta demostrar que los mandatarios actuales son “simples muñecos sin voluntad” . Además, advirtió que Morales busca socavar la gestión actual acortando su mandato y retornar al poder.

El MAS busca generar juicios a Áñez y otros

José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, señala que Evo Morales y su partido buscan posicionar la versión del “golpe de Estado” para responsabilizar al gobierno de transición de Jeanine Áñez.



Explicó que se habla de golpe sin ningún fundamento constitucional, además de sostener que no hubo fraude y endilgar la responsabilidad mediante procesos criminales a exautoridades y a Áñez.



“Para sentar precedente y justificar el golpe de Estado, dice que hubo una matanza, asesinatos, que deben investigarse, pero es la justicia la que va a resolver esto”, sostiene.



De manera técnica, Santistevan menciona que la teoría de golpe cae en saco roto cuando el 10 de noviembre se producen las acefalías (renuncia de todas las autoridades del MAS)y se apela a una resolución y declaración constitucional y se procede al relevo y reemplazo automático.



El TCP publica esa resolución el martes 12 de noviembre.



“Llegan hasta el 21 de enero, donde se acaban los cinco años de mandato del gobierno de Morales, se acaba el mandato del Ejecutivo y Legislativo, y el TCP dicta la Declaración Constitucional 001/2020 prórroga de mandato hasta la posesión de las nuevas autoridades, es el TCP que le dice a Eva Copa y a la Asamblea ‘ustedes sigan hasta que haya posesión’. Entonces, ¿cómo puede haber golpe de Estado si hay dos declaraciones constitucionales que ratifican la sucesión, además de la prórroga, la nulidad de las elecciones aprobada por la ALP con los dos tercios del MAS 1266, 1269 y 1270 aprobada por la ALP?”, cuestionó.