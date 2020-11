Dan a Cuéllar arresto domiciliario por caso Sacaba y ambos bandos quedan disconformes

Fueron cinco horas y 20 minutos de tensión y espera para uno y otro bando. Al promediar las 16:20, el juez cautelar de Sacaba decidió detención domiciliaria y medidas sustitutivas para el excomandante del regimiento militar Alfredo Cuéllar, quien está imputado por los delitos de tentativa de asesinato y lesiones graves por el caso Huayllani.



Desde las 10:10, familiares, amigos y ciudadanos acudieron al juzgado de Sacaba para apoyar al general. “Él es inocente. Estamos muy preocupados por la forma de operar de la justicia. Recibimos el apoyo de mucha gente, me llamaron incluso personas que no conozco”, contó la esposa del imputado, Lucía Bustamante.



Unos 15 minutos después, llegó el otro bando. Se trataba de amigos y familiares de los fallecidos y heridos en los conflictos de Huayllani de 2019 que cobraron la vida de 10 personas del trópico de Cochabamba. “Queremos justicia. No puede quedar impune la muerte de mi esposo”, contó, entre lágrimas, la mujer del fallecido Roberto Sejas.



Cerca de las 11:00, se inició la audiencia con la resolución de incidentes; la defensa del general presentó dos. El primero señalaba que la situación legal de Cuéllar debía ser conocida por el Tribunal Militar y no así por la justicia ordinaria. La Fiscalía argumentó que el pedido sólo corresponde en casos de guerra interna. El juez rechazó.



El segundo incidente correspondía al pedido de nulidad de la imputación, debido a que la argumentación no reflejaba de manera individual los indicios del delito. También se lo rechazó. Finalmente, a las 12:50 se instaló la audiencia de medidas cautelares.



La defensa de las víctimas y la Fiscalía presentaron una serie de pruebas testificales de personas que estuvieron en el lugar de los hechos el 15 de noviembre de 2019. También entregaron los certificados forenses de los heridos, las autopsias de fallecidos, el peritaje balístico y fotografías del general en el lugar y de las balas en las viviendas.



También hablaron tres de las víctimas, dos heridos y la hermana de un fallecido. Relataron de forma breve la violencia que se vivió ese día. Debido a que aún faltan testimonios, pidieron la detención preventiva del general.



Luego, fue el turno de la defensa de Cuéllar. El equipo reveló que el general fue destinado a La Paz a cumplir el rol de Secretario de Defensa, por lo que no podría obstaculizar en Cochabamba ni amedrentar a las víctimas.



Luego de valorar a ambas partes, el juez determinó detención domiciliaria sin derecho al trabajo, una fianza de 250 mil bolivianos, presentarse a firmar dos veces a la semana, arraigo nacional y prohibición de concurrir a determinados lugares.



Ambos bandos quedaron inconformes con esta determinación y la apelaron en sala. Las víctimas pedirán cárcel, mientras que la defensa del general solicita que se le permita trabajar y libertad.

Víctimas arrojan huevs a policías y éstos gasifican

La concurrencia de ambos bandos en afueras del juzgado de Sacaba demandó la presencia policial en el lugar para evitar agresiones. Aun así, los 10 efectivos fueron superados en horas de la mañana.



Botellas de plástico, tierra y piedras volaban por los aires para agredir al otro sector. La intolerancia pudo más entre los presentes.



Finalmente, los familiares y amigos del general se retiraron a un lugar más alejado para evitar las confrontaciones. En tanto, los allegados de las víctimas instalaron una wiphala, pegaron sus carteles y se quedaron en vigilia hasta el final de la audiencia.



A las 17:00, la situación terminó por desbordarse. Las víctimas estaban molestas con la determinación del juez y se plantaron en la puerta de ingreso. “No vamos a dejar que se vaya a su casa”, gritaban.



Uno de ellos incluso dijo: “Vamos a ir a quemar su casa”, mientras un grupo corría a la puerta trasera por donde se esperaba la salida del general. Allí, la turba lanzó huevos a los policías que custodiaban la salida y también arrojaron piedras y ladrillos.



Finalmente, la Policía determinó hacer uso de agentes químicos para dispersar a los protestantes que continuaron reclamando y esperando la salida por una de las puertas.



La división de la gente, la polarización del país y las heridas de los conflictos se evidenciaron en el contexto de esta audiencia.

Hernán vive con la bala incrustada en el ojo

El recuerdo de la violencia en Huayllani no sólo permanecerá de por vida en la memoria de Hernán Maldonado, sino también en su cuerpo. Cuenta que recibió una bala que quedó incrustada en su ojo izquierdo y no puede ser retirada, pues sacarla provocaría más daños.



Hernán contó que la bala le provocó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo y disminuyó su posibilidad laboral.



“Yo trabajo como técnico de maquinaria y todos los días termino con el ojo derecho cansado, porque el izquierdo ya no ve. Hay detalles que no logro arreglar”, lamentó.



Otra de las víctimas se presentó con muletas. Le dijo al juez que le dispararon en la pierna derecha y le provocó daños al fémur, por lo que deberá usar muletas por el resto de su vida. “Quedé inválido”, reprochó.



Son algunos de los relatos de personas que jamás olvidarán el 15 de noviembre de 2019.

Ciudadanos particulares dieron apoyo al general

La aprehensión del excomandante del regimiento militar de Cochabamba Alfredo Cuéllar generó conmoción entre los militares y sus familiares. Sienten que se trata de un atropello a la institución castrense.



Muchos militares activos y pasivos se hicieron presentes en la audiencia y lamentaron la situación que están pasando los militares, pero no estaban solos. Un grupo de ciudadanos se hizo presente para apoyar al general Cuéllar y los miembros de esta institución.



“Somos ciudadanos, hemos venido apoyar. Es una injusticia, es un inocente que nos ha protegido de la destrucción”, expresó una de las protestantes que se dio cita en el lugar ayer.



Los militares pasivos llamaron a una protesta para hoy. Algunos, que no quisieron revelar sus nombres, sintieron que el comunicado de los altos mandos no reflejan el verdadero sentir de los militares.