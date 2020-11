Justicia libera a acusado de disparar a mineros en la emboscada de Challapata

El líder Qaqachaca, Rosendo Copa, quien estuvo en funciones públicas durante la última gestión del expresidente Evo Morales, fue liberado a un año de su detención en la cárcel de San Pedro de Oruro.

Copa fue acusado de estar implicado en la emboscada que sufrieron los cooperativistas mineros, quienes partieron de Potosí el pasado 10 de noviembre de 2019 y pretendían llegar a La Paz, producto de la agresión cuatro personas resultaron heridas.

“Todo era un invento yo no sabía que estaban emboscando (…), yo soy un hombre social que no quiere problemas, me han trampeado los de la Felcc y me agarraron pese a que no tenía armas ni municiones, pero se han inventado, han traído una mochila con municiones para implicarme”, aseveró, según Radio Fides.

Asimismo, denunció que lo inculparon por “portar la polera de Evo”.

En noviembre del año pasado una caravana minera que partió de Potosí con destino a La Paz fue emboscada por ayllus Qaqachacas.