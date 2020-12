Cáceres tras admitir haber contratado a su expareja como jefa de gabinete: "No volverá a pasar"

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, admitió que Fabiola Gutiérrez, quien hasta hace poco era jefa de su gabinete, es su expareja sentimental. También aclaró que se encuentra en proceso de divorcio y que hace más de un año que se alejó su esposa.

“Hemos venido a informar toda esta situación que ha pasado. Los meses pasados yo mantuve una relación con la doctora Gutiérrez, cuando el señor Murillo nos persiguió yo tuve que precautelar la imagen mía y de la doctora, por esa situación es que yo menciono en ese momento que teníamos una relación, sin embrago la relación no fue próspera”, manifestó durante una entrevista con el programa Detrás de la Verdad.

“Si hemos cometido un error en contratar a una persona con mucha capacidad, pedirles disculpas, eso no volverá a pasar”, añadió el Ministro.

Hace unos días, el programa Detrás de la Verdad denunció que Cáceres habría designado a su esposa como jefa de su gabinete. En su momento, el Ministro evitó el tema y negó que fuera su esposa. Finalmente, hoy aclaró la relación que tenía con Gutiérrez.

El 14 de agosto de 2020, Cáceres, en su calidad de dirigente de los Interculturales de Santa Cruz, dijo en un reporte de Gigavisión, que “lamentablemente mi esposa y yo hemos sido arrestados, pero como no hubo pruebas estamos saliendo libres. Y es por eso que queremos pedirle a todo el pueblo boliviano que piense bien y vea qué tipo de gobierno tenemos, me han acusado de usar vehículos del Estado, sin embargo, no hay pruebas que demuestren eso, por eso estamos saliendo en libertad mi esposa y yo”.