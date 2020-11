En el MAS dicen que si ministro Cáceres “se ha equivocado tendrá que ser sancionado”

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, afirmó en la víspera que si el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, “se ha equivocado tendrá que ser sancionado”, con relación a la contratación de Fabiola Gutiérrez, como su jefa de Gabinete, a quien dijo en agosto que sería su esposa y el sábado ordenó su destitución. El exdiputado y candidato a gobernador por La Paz, Rafael Quispe, sugirió a la autoridad que renuncie al cargo.

“Todo delito se debe sancionar sea quien sea el que comete el delito, si el ministro se ha equivocado tendrá que ser sancionado, no es ético, no hacemos política para beneficiar a algunos cuantos, hacemos política para ayudar al pueblo, para trabajar por el pueblo. Las decisiones las tomará el hermano presidente Arce”, indicó en radio Fides el diputado del MAS, Renán Cabezas, a tiempo de considerar que esas prácticas son propias “de gobiernos pasados”.

El sábado, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó, a través de un comunicado, que “se procedió a la desvinculación de la señora Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública”.

El 14 de agosto de 2020, Cáceres, en su calidad de dirigente de los Interculturales de Santa Cruz, dijo en un reporte de Gigavisión, que “lamentablemente mi esposa y yo hemos sido arrestados, pero como no hubo pruebas estamos saliendo libres. Y es por eso que queremos pedirle a todo el pueblo boliviano que piense bien y vea qué tipo de gobierno tenemos, me han acusado de usar vehículos del Estado, sin embargo, no hay pruebas que demuestren eso, por eso estamos saliendo en libertad mi esposa y yo”.

Un comunicado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del sábado, señala que Cáceres se “equivocó” en llamar esposa a Gutiérrez y lo dijo así para proteger del exministro Arturo Murillo.

“En agosto de este año, el entonces secretario general de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Wilson Cáceres, fue aprehendido ilegalmente junto a Fabiola Gutiérrez. Cáceres reconoce su equivocación al haberla mencionado en ese momento como su ‘esposa’, por el hecho de querer protegerla como mujer ante la persecución que le había iniciado el exministro de Gobierno, Arturo Murillo”.

En otro documento denominado “aclaración a la opinión pública”, del viernes 27 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras señala que “el ministro (Wilson Cáceres) afirma categóricamente que no existe nepotismo al interior de esa cartera de Estado, ya que no está casado ni tiene un vínculo familiar con la Dra. Gutiérrez. Aclara que la Jefa de Gabinete fue posesionada por su idoneidad, experiencia y capacidad profesional, porque toda contratación del personal se realiza en apego a las normas que rigen el Estado boliviano”.

El exdiputado y precandidato a gobernador, Rafael Quispe, sugirió este domingo al ministro Cáceres renunciar a su cargo tras ser implicado en un presunto nepotismo. “Lo que debería hace el Ministro es renunciar, como siempre critican el tema ético y moral, debería renunciar”, dijo en radio Erbol.

Quispe señaló que Cáceres debe dar un paso al costado, porque no es admisible la situación que se desató. Dijo que la esposa de una autoridad no debe entrar en la función pública. Manifestó que, de no renunciar Cáceres, el presidente Luis Arce debe alejarlo del cargo de Ministro. Le recordó al mandatario que prometió reconciliación y que la población está mirando.

El precandidato manifestó que el MAS tiene esas prácticas de tener “ahijados”, “padrinos” y madrinas”. Además, lamentó que muchas personas, al ganar las elecciones, lo primero que hacen es “acomodar” a su pareja o amigos.