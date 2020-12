Contrabandistas amenazaban con matar a Viceministro, según conversaciones interceptadas

Supuestos contrabandistas de la localidad de Opoqueri, Oruro, amenazaron con matar a los pasajeros de un vehículo oficial que los perseguía, según se desprende de la grabación de conversaciones que interceptaron los uniformados. En el vehículo estaba el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.

“A mi atrás está ese gran puta, una frenada le voy a dar. Frenada dale mocoso, no le des paso hasta llegar a Opoqueri. No le vas a dar paso, si te va a seguir, no le vas a dar paso, llegamos a Opoqueri y lo vamos a hacer mierda. En Opoqueri lo vamos a matar al cojudo”, se puede oír en el video-audio que lograron obtener las autoridades.

Según el video-audio, dado a conocer por Cadena A, los pobladores planearon la emboscada para apedrear el vehículo. Se observa cómo una volqueta, transportando contrabando, ingresa a la localidad de Opoqueri, perseguido por el vehículo de las autoridades.

“Lo vamos a apedrear en Opoqueri. Que (los vecinos) esperen con piedras nomás ya. Una frenada le vas a dar, que (choque) contra la tolva. Que lo choque, que dé retro (la volqueta) y que lo choque. No van a salir y ahí lo vamos a quemar (al vehículo del viceministro). Sino, hazle volcar de una vez”, dice un supuesto jefe contrabandista.

En el video se observa que son falsas las denuncias de los contrabandistas, que dijeron que los policías habían disparado contra ellos poniendo en riesgo la vida de sus hijos y que por eso los cercaron para posteriormente apedrear el vehículo en el cual iban.

“(La volqueta con contrabando) ingresó a las calles de Opoqueri. Nosotros hicimos el seguimiento, pero paramos la persecución cuando aparecieron señoras con piedras y empiezan a amenazarnos (…)”, informó Rodríguez a Página Siete.

Los pobladores quemaron el 28 de noviembre un domo del Regimiento Mejillones porque supuestamente sufrieron ataques del Comando Estratégico Operacional (CEO).

Sin embargo, el reporte del CEO señala que los contrabandistas trataron de ingresar al recinto aduanero que se halla al interior del cuartel, con el fin de recuperar dos minibuses con mercadería de contrabando que fueron intervenidos, hecho impedido por los militares.