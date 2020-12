Cronenbold: "Si persiguen a Camacho, voy a levantar mi candidatura"

El precandidato del MAS a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, afirmó hoy que dejará su candidatura si es que el Gobierno comienza una persecución a Luis Fernando Camacho o a cualquiera que piense distinto.

Cronenbold se pronunció después de que la exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó una denuncia por delitos de sedición y otros contra Camacho, su padre José Luis, y excomandantes de la Policía y Fuerzas Armadas a quienes acusa de "golpe de Estado".

"Si persiguen a Camacho voy a levantar mi candidatura o a cualquiera, no sólo a Camacho. Yo sé lo que sufre la gente cuando te persiguen, cuando te inventan casos, cuando no te respetan, cuando no hay debido proceso", dijo el precandidato del MAS en declaraciones recogidas por Gigavisión.

Aclaró que tampoco está diciendo que hay que "hacerse a los opas", pero rechazó que se persiga "justo" al adversario político.

Cronenbold calificó como una "desubicación" la denuncia que fue presentada en las últimas horas. "Si mi gobierno comienza a perseguir al que piensa distinto, que se busque otro candidato. A mí no me quita el sueño", agregó.

Cronenbold estuvo detenido en el periodo del gobierno transitorio durante unos nueve meses, acusado de delitos de tenencia y porte o portación ilícita de armas e enriquecimiento ilícito.