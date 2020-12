El Gobierno levanta medidas de prevención contra Covid, pero varias regiones deciden mantenerlas

Tras casi nueve meses de restricciones por el coronavirus, el Gobierno central determinó levantar todo para reactivar la economía hasta el 15 de enero. La decisión provocó rechazo de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes); las gobernaciones y municipios prefieren mantener algunas prohibiciones.



Desde hoy se pueden realizar actividades deportivas con público y eventos religiosos y culturales, siempre que cumplan con las normas de bioseguridad determinadas por los municipios, según el Decreto Supremo 4404. Además se insta a vigilar las fronteras.



Estas determinaciones generaron rechazo en los Sedes, que recomiendan no flexibilizar más las restricciones y señalan que se debería haber coordinado el levantamiento paulatino de medidas.



“Desde la mirada epidemiológica, no se pueden liberar más restricciones. Nosotros recomendamos que no se abran las discotecas, por ejemplo”, señaló el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Sedes Cochabamba, Rubén Castillo.



En el municipio de Cercado, por ejemplo, aún no se va a permitir partidos de fútbol con público, informaron desde la Gobernación.



La situación en Santa Cruz es similar. La Gobernación asegura que asume las medidas pensando en un posible rebrote. Es así que también mantendrán prohibiciones y continuarán los rastrillajes y dotación de kits de medicamentos.



“El uso del barbijo es innegociable, eso no se puede levantar. Esto (levantamiento de medidas) debería haber sido coordinado. No se puede tomar una decisión así en estos momentos de posible rebrote”, dijo el director del Sedes Santa Cruz, Marcelo Ríos.



Algunas medidas, como la prohibición de actividad nocturna, se mantienen en Santa Cruz, así como la restricción de circulación entre la 1:00 y las 5:00.



El gobernador de La Paz, Félix Patzi, también expresó su rechazo a la decisión del Gobierno, la cual “asusta”.



“Suspender todas las restricciones nos asusta. No es sencillo abrir todas las actividades si no hay responsabilidad y coordinación mutua con el gobierno central”, manifestó Patzi.



En La Paz, también se determinó continuar con los partidos de fútbol sin público.

Presión social



En las calles, la población expresa la necesidad que tiene de salir a trabajar y así ganarse dinero para su alimento. La época navideña suele ser una oportunidad importante para conseguir recursos.



Este 2020, miles de personas se quedaron sin trabajo y quienes viven del día se vieron en conflictos económicos. Aún así, las autoridades piden no olvidar las medidas de bioseguridad.

Perú y Brasil, aún en alerta por Covid



El ascenso de casos de coronavirus en Brasil llevó a que se vuelvan a endurecer las medidas, al menos en la capital Sao Paulo.

El retroceso “no cierra” comercios, bares, restaurantes, gimnasios y otros, pero restringe el horario de funcionamiento, limita el aforo a un 40 por ciento de la capacidad total y otros.

En tanto, Perú aún mantiene sus restricciones con una sola variación, que es la ampliación del horario de circulación con una hora adicional. El Gobierno vecino se mantiene en alerta ante el posible rebrote.

Aglomeraciones de fin de año representan un riesgo

Más allá de las determinaciones del Gobierno central o los municipios, la población hace caso omiso de las restricciones y las medidas de bioseguridad. Las autoridades en salud instan a la población a ser cuidadosa ahora más que nunca.



Un ejemplo de esta situación es el transporte. Aún no está permitida la circulación con el 100 por ciento de la capacidad del motorizado, pero muchos ya lo hacen. “Eso deben controlar las autoridades, porque es muy arriesgado”, dijo el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo.



Asimismo, alertó que las fiestas de fin de año son un motivo de varias aglomeraciones por lo que se deben tener las mayores medidas de bioseguridad posibles.



“En este mes debemos tomar más medidas de bioseguridad. Sabemos que el comercio se va a reactivar más en este periodo, sabemos que va a haber mayor migración de área rural a urbana, por lo que recomendar a la gente de mantener las normas de bioseguridad”, expresó el médico Castillo.



Pidió utilizar siempre los barbijos, lavarse constantemente las manos y, sobre todo, la constante desinfección y evitar lugares concurridos.



Los mercados serán un punto sensible, debido a las aglomeraciones por las compras de la gente, al igual que la zona del Prado, por las luces de Navidad que suelen atraer a las familias y también los comerciantes.