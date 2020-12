Lima pide a Cáceres dar un paso al costado: “Los hombres públicos no pueden equivocarse”

El ministro de Justicia, Iván Lima, pidió hoy a su par de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, dar un paso al costado, luego de que este último designara como su jefa de Gabinete a Fabiola Gutiérrez, a quien en agosto pasado presentó como su esposa, aunque después negó esta relación.

"El que explica se complica, y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse", manifestó en entrevista con Fides Tv.

Lima se refirió así al enredo que protagonizó Cáceres, quien después, tras ser observado de haber incurrido en nepotismo, se complicó con sus explicaciones al afirmar que en realidad Gutiérrez no era su esposa, y que sólo mantenía con ella una relación sentimental, que “no prosperó”.

Lima apuntó que desde el Gobierno se tiene que dar señales claras de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

Añadió que le expresó sus apreciaciones a Cáceres por medio de una carta, ya que considera que las explicaciones que dio a la prensa no tienen sentido

Las declaraciones se dan luego de que Cáceres admitió ayer que Gutiérrez, quien hasta hace poco era jefa de su gabinete, es su expareja sentimental.