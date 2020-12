MAS demanda a Camacho, a su padre y a comandantes por presunto golpe

El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el pasado viernes al Ministerio Público de La Paz una denuncia contra el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho Parada; miembros de las Fuerzas Armadas, y varios jefes policiales, por presuntamente perpetrar el “golpe” contra el presidente Evo Morales en octubre y noviembre de 2019.



“He hecho la denuncia porque él (Camacho) ha hecho sedición, terrorismo. No ha hecho patria, no ha hecho Bolivia. Ha atentado contra un presidente electo… Han desestabilizado económica, política y orgánicamente al país”, dijo a este medio la exdiputada del MAS Lidia Patty Mullisaca, quien especificó que la demanda era a título personal.



Según Patty, la Fiscalía, por norma, tendría hasta este martes para responder si la demanda es aceptada o no, por lo que hará un seguimiento del caso. “Los fiscales tienen que dar prioridad y cumplir sus obligaciones”, dijo.



Camacho, principal acusado en la demanda, respondió, en tanto, que no hizo nada ilegal y que seguirá en el país. “No me voy a ir, no he hecho nada ilegal. Tampoco soy cobarde, así que vamos a esperar que nos citen para ir a declarar donde sea”, dijo entrevistado por Detrás de la Verdad. Camacho insistió en que no hubo golpe y sí un fraude por parte del MAS.

La demanda



En la demanda especifica que la denuncia “por los hechos ilícitos de terrorismo (artículo 133 del Código Penal), sedición (artículo 123) y conspiración (artículo 126), que han causado conmoción social en nuestro país”.



Los denunciados son Luis Fernando Camacho Vaca; su padre, José Luis Camacho Parada; el jefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas en 2019, Sergio Carlos Orellana Centellas; el jefe del Estado Mayor en 2019, Flavio Gustavo Arce San Martín; el comandante general de la Policía Boliviana 2019, Yuri Calderón, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Willams Carlos Kalimán Romero. Se pide la aprehensión inmediata de todos ellos porque, según la demanda, pueden abandonar el país.



El documento expone, además, como víctimas de estos hechos al entonces presidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, a la expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra Arriaza y al expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Ezequiel Borda Belzu.



La denuncia culpa a Camacho de haber comandado grupos subversivos que comenzaron el presunto “golpe” con la quema de las sedes de los tribunales departamentales electorales (TSE), y a su padre, por complotar con sectores militares en actos de sedición y terrorismo.



La demanda también acusa a los policías del motín ocurrido el 8 de noviembre de 2019 y que se expandió por todo el país “conforme a lo planificado por Camacho (padre e hijo) y otros”.



“En el transcurso de la investigación, se determinará el grado de participación de todos los autores Intelectuales y materiales”, dice la demanda.



Finalmente, en la demanda se apunta a Kalimán Romero, quien “acompañado de sus coautores del Alto Mando Militar, deliberaron el 10 de noviembre del 2019”, por lo que más tarde y en forma pública, le “sugirieron” al presidente Morales que renuncie a su mandato presidencial, “permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.