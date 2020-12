Ministro Lima cuestiona nombramiento de jueces: "No se ha tomado criterios meritocráticos"

El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó los nombramientos de jueces que realizó el Consejo de la Magistratura porque considera que no se ha tomado en cuenta criterios de meritocracia y no se garantiza la designación de los más idóneos.

"Debemos lamentar que esta elección no ha tomado criterios meritocráticos. Ha castigado a buenos jueces, los ha llevado a provincias cuando debieron estar posesionados en las ciudades y ha generado una serie de escándalos, el último de ellos que ha motivado la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz", dijo Lima.

El Consejo de la Magistratura realizó este martes la posesión de 145 jueces. Realizó los nombramientos después de que el ministro Lima les advirtió con juicio de responsabilidades por incumplir con los nombramientos dejando acéfalos los cargos.

Lima señaló que no se puede pensar en cambiar a la justicia si el Consejo de la Magistratura no elige a los jueces y los designa conforme a sus propios reglamentos.

"No se está respetando la carrera judicial en el componente meritocrático. Los mejores no están acudiendo, no están siendo llamados a los mejores lugares de la administración de justicia", lamentó.

Señaló que si bien hubo un avance respecto a las acefalías, "no podemos conformarnos con jueces mediocres, lo que necesitamos son jueces de excelencia, jueces que le garanticen al pueblo boliviano un servicio eficiente, un servicio de calidad, un servicio que no esté limitado por el miedo a que el Consejo de la Magistratura los destituya".

Sostuvo que se está presentando ante la Asamblea una nueva ley de carrera judicial, puesto que el Consejo de la Magistratura no garantiza los jueces nombrados sean los más idóneos.

Explicó que con la nueva ley se buscará garantizar a todos los abogados del país que pueden ser elegidos por sus méritos.