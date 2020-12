La reforma judicial implicará una nueva forma de designar magistrados

La propuesta de abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma del sistema judicial planteada por el Órgano Ejecutivo toma cuerpo en sectores de la sociedad. La enmienda a la Carta Magna, en este caso parcial, debe someterse a un referendo constitucional aprobatorio.



Comunidad Ciudadana (CC) considera que los cambios a la justicia deben realizarse a corto plazo para liberar a esta instancia de la dependencia política del Movimiento Al Socialismo (MAS), en tanto, el Gobierno central anuncia la primera reunión de la preconstituyente para evaluar el proceso.



“La modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia”, dijo en conferencia de prensa el líder de CC, Carlos Mesa.



Horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, refirió que “los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo”.



Para realizar esta consulta, ambas instancias plantean que, ante la crisis económica que afecta al país y la proximidad de los comicios subnacionales, se realice también el mencionado referendo el 7 de marzo.



“Tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta de las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir ese tema en la papeleta”, dijo Lima.



El jefe de bancada de Diputados de CC, Carlos Alarcón, dijo que “podemos aprovechar las elecciones subnacionales del próximo año para que se vote si se aprueban o no las modificaciones a la Constitución a través del referendo constitucional”.

Planteamiento



CC plantea crear un Consejo Ciudadano de Notables, evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes y presentar una terna a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados. La ALP designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y el soberano, mediante referendo, aprobaría o rechazaría.



El Ejecutivo prevé la primera sesión preconstituyente, de los 10 “notables”, el 3 de diciembre para la discusión de aspectos y definir propuestas que serán llevadas al Legislativo.



Para la reforma a la justicia, Lima demandó a los miembros del Consejo de la Magistratura renunciar al cargo o hacerse pasibles a un juicio de responsabilidades. Ante la falta de respuesta, el Ministerio presentó una demanda ante el Legislativo.

CC plantea modificar 11 artículos de la CPE



La propuesta de Comunidad Ciudadana es parcial y específica, y modificaría los artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la CPE y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referendo aprobatorio.



“El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos 20 por ciento del electorado, o por la ALP, mediante ley de reforma constitucional”, aclaró el constitucionalista de CC, Carlos Alarcón.

CC plantea respetar 2/3 y limitar mandato actual

Ante la posibilidad de la reforma constitucional para modificar la el sistema judicial, Comunidad Ciudadana (CC) plantea que se garantice la vigencia de los 2/3 en el texto constitucional, además que es necesaria la aprobación para que las actuales autoridades no extiendan hasta 2023.



“Es necesaria la reforma parcial de la Constitución, tanto para que el mandato de las altas autoridades jurisdiccionales y fiscales no se extienda hasta el año 2023 como para que la designación de nuevos operadores se concrete a través de un mecanismo constitucional que refleje una alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil organizada, a través de una secuencia de roles compartidos y de pesos y contra pesos, entre distintas instituciones representativas de la sociedad civil, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Soberano”, refiere la propuesta de CC.



Agrega que, en cuanto a la supresión de los 2/3 en distintas materias previstas en los reglamentos de debates de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, se constitucionalizarán estas materias con la exigencia de los 2/3 en el texto de la constitución, para garantizar que estas materias no sean objeto de manipulación por mayorías políticas circunstanciales que las acomodan a la medida de sus intereses y al peso político coyuntural que obtienen en los respectivos procesos electorales.



La CPE promulgada el 7 de febrero de 2009 rompe con la tradición de la reforma incremental del Estado y opta por ir a la raíz fundacional de un nuevo Estado Plurinacional.