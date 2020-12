Ministro cuestiona designación de 145 jueces por el Consejo de la Magistratura

La designación y posesión de 145 nuevos jueces de jurisdicción ordinaria por parte el Consejo de la Magistratura fue cuestionada por el ministro de Justicia, Iván Lima, al sostener que esta entidad no garantiza el nombramiento de los jueces “más idóneos” porque, según él, no se consideran méritos.



“Es un avance. Al menos no tenemos acefalías. No podemos conformarnos con jueces mediocres; lo que necesitamos son jueces de excelencia que garanticen un servicio eficiente y de calidad que no esté limitado por el miedo a que el Consejo de la Magistratura los destituya”, afirmó.



Lima recordó que fue necesario iniciar un juicio de responsabilidades para que el Consejo cumpla su rol constitucional de designar jueces, pero añadió que esto no termina de resolver las acefalías.



El Ministerio presentó, el pasado 27 de noviembre, un juicio de responsabilidades contra los tres miembros del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, por incumplimiento de deberes.



“No podemos seguir pensando que la justicia va a cambiar si el Consejo de la Magistratura no elige a los jueces y los designa conforme a sus propios reglamentos. No se está respetando la carrera judicial ni el componente meritocrático. Los mejores no están siendo llamados a los mejores lugares de la administración de justicia”, enfatizó.



Según Lima, la garantía de la independencia judicial “no es un privilegio de los administradores de justicia; es un derecho de los ciudadanos, y sólo con jueces independientes vamos a lograr cambiar la justicia”.



“Vamos a trabajar en nueva ley de la Carrera Judicial. El Consejo de la Magistratura no nos garantiza que los jueces más idóneos sean elegidos y los bolivianos no acuden a las convocatorias”, dijo el Ministro en la ocasión.

Los notables se reúnen por primera vez el jueves

Este jueves se prevé la primera reunión de los 10 notables elegidos y encargados de llevar adelante los planteamientos para abrir la Constitución Política del Estado (CPE) y proceder con la reforma al sistema judicial boliviano.

Los magistrados nu renunciarán y prefieren ir a juicio

“Nos someteremos al debido proceso”, dijo la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, a tiempo de explicar que los miembros de esa instancia prefieren afrontar el juicio a tener que renunciar.



La semana pasada, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una denuncia para un juicio de responsabilidades, en la cual se acusa a los tres consejeros de la Magistratura, Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, por incumplimiento de deberes debido a que no implementaron la reforma del sistema penal en el plazo establecido.



Gómez, según despacho de la agencia Erbol, respondió que no conoce aún la denuncia, pero que, entretanto, se continúa cumpliendo las funciones.



“Primero conoceremos la denuncia, la analizaremos y luego asumiremos y nos someteremos al debido proceso. Estamos cumpliendo con las funciones que el Consejo de la Magistratura tiene desde 2018”, dijo.



Para resaltar su gestión, la presidenta del Consejo de la Magistratura señaló que, en los tres años desde su designación, se establecieron 508 jueces de carrera y se implementó la carrera judicial.



El Ministro de Justicia ya cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los consejeros, debido a que no cubrieron oportunamente las acefalías en el Órgano Judicial y, recientemente, por el último nombramiento de jueces, el cual acusó de no seguir los criterios de meritocracia.