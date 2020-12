Un precandidato del MAS y el Comité Pro Santa Cruz defienden a Camacho de persecución política

El precandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Gobernación de Santa Cruz Mario Cronenbold y el Comité Cívico de ese departamento manifestaron ayer su respaldo al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, a quien la diputada del MAS Lidia Patty inició una demanda penal por la presunta gestación del golpe de Estado a Evo Morales.



Cronenbold incluso puso en duda su participación en las elecciones subnacionales, tras conocer la denuncia contra Camacho.



“Si persiguen a Camacho, voy a levantar mi candidatura. A cualquiera, no sólo a Camacho, porque va en contra de lo que estoy diciendo. Yo sé lo que sufre la gente cuando te persiguen, cuando te inventan casos, cuando no te respetan o no hay un debido proceso”, advirtió el exalcalde de Warnes.



El Comité Pro Santa Cruz también divulgó un comunicado en el que denuncia la persecución política contra los Camacho (padre e hijo), quienes son expresidentes del ente cívico.



“La denuncia —sin fundamentos— de un supuesto golpe de Estado sólo tiene el fin de perseguir y procesar a quienes piensan diferente, utilizando un viejo y vergonzoso libreto del MAS. La opinión pública y el mundo entero conocen que en Bolivia existió un fraude electoral gestado por Evo Morales y sus cómplices en octubre de 2019”, dice el comunicado.



La demanda de Patty por los presuntos delitos de terrorismo y sedición fue presentada a la Fiscalía de La Paz contra Camacho, su padre José Luis Camacho y varios excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



Camacho, principal acusado en la demanda, respondió que no hizo nada ilegal y que seguirá en el país. “No me voy a ir, no he hecho nada ilegal. Tampoco soy cobarde, así que vamos a esperar que nos citen para ir a declarar donde sea”, dijo.