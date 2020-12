Declaran emergencia por procesos a policías implicados en el motín

La instancia disciplinaria de la Policía Boliviana abrió un proceso investigativo contra los efectivos que presuntamente participaron del motín perpetrado en noviembre de 2019. Sobre el punto, la dirigente de bases policiales, Cecilia Calani, advirtió a las autoridades que analicen este tema y no “prendan fuego”; mientras que la vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, Elia Cárdenas, en entrevista con LT A Fondo, de Los Tiempos, anunció que la entidad se declaraba “en emergencia” por toda esta situación.



Un día antes, el presidente del Estado, Luis Arce, había recomendado a los nuevos policías, en un acto de graduación, que “nunca más” ocurra un motín como el perpetrado en noviembre de 2019, que, a la postre, aceleró la caída del entonces presidente Evo Morales.



Con el Movimiento Al Socialismo (MAS) de nuevo en el poder, se han abierto procesos contra los policías que supuestamente agitaron a las tropas para el motín.



La Fiscalía policial llevará adelante los actuados investigativos y convocará a declarar a los vinculados.



El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, informó que los actuados investigativos “corresponden al Tribunal Disciplinario Superior, que tiene para esta acción a la Inspectoría, Fiscalía, y al Digipi (Dirección General de Investigación Policial Interna), que son organismos internos de investigación policial”.



El jefe policial dijo que estas conductas ya no se pueden repetir en el futuro. Por ello, desde la institución policial trabajan en la generación de una doctrina que permita el cumplimiento de la norma.



La investigación se inició luego de que el exministro de Gobierno Carlos Romero divulgó una lista de los uniformados que habrían participado del motín y aseguró que hubo financiamiento para incurrir en estos actos.



Consultado sobre el supuesto financiamiento del motín, Aguilera refirió que para que existan estas conductas tuvo que haber un “estímulo”, pero desconoce si fue de carácter material o de otra índole.



Sobre el tema, Elia Cárdenas dijo que la entidad se declaraba en emergencia, y que el lunes próximo buscaría una reunión con el nuevo comandante de la Policía.



“La Policía jamás hizo un motín, más bien fue un levantamiento de toda la población”, dijo, a tiempo de explicar que la actitud de los efectivos en 2019 fue para proteger a la población.



Añadió que, ante el rumor de listas, las esposas de los policías están “nerviosas”, pero “organizadas”, y se pedirán explicaciones para saber de dónde salen esas listas, y qué pruebas se tienen para tener que iniciarse procesos.

Dirigente policial: “Analicen bien y no prendan fuego”

La dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), Cecilia Calani, justificó las acciones de sus camaradas que se amotinaron en noviembre del año pasado y dijo que “no prendan fuego” con las investigaciones contra los uniformados responsables de esa acción.



“Aquello (el motín) ha nacido por un Gobierno que ha sabido manejar muy mal en su momento. No ha respetado al 21F (resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que se pronunció contra la reelección presidencial) y quería perpetuarse prácticamente en el Gobierno”, señaló la dirigente.



Recordó que le había pedido al anterior Gobierno de Morales que, así como entró por la puerta, se vaya por la puerta. “Tenía esa oportunidad de abandonar o por lo menos, subsanar en su momento. Al margen de aquello, se ha reído”, manifestó.



“A las autoridades (les pido) que analicen bien y no prendan fuego, porque eso sería un paso muy difícil de vivir para el país. Recuerden que ha venido el nuevo Gobierno que ingresó (del Movimiento Al Socialismo) con dos versiones: una de que se iba a vengar y otra que no iba a haber venganza”, manifestó en una declaración realizada en Sucre a Iván Ramos, director de Periodismo que Cuenta.



El motín policial se ejecutó entre el 8 y 9 de noviembre de 2019, en el marco de los conflictos sociales por las irregularidades registradas en las elecciones de octubre de aquel año.