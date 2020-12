Expertos deslizan que pesa más la alternativa de abrir la CPE para la reforma de la justicia

La Comisión de Asesoramiento de reforma a la justicia definirá hasta el próximo miércoles si esta transformación se llevará adelante con la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) o sólo a través de leyes. Sin embargo, todo hace ver que se optará por la primera alternativa, aunque sólo para considerar el tema judicial. El cuerpo colegiado, que tiene como vocero al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, trabaja a contrarreloj.



El primer encuentro de este equipo también determinó el trabajo a mediano y largo plazo para el cambio estructural en los próximos cinco años.



“Un tema de urgencia, que es la posible reforma constitucional, tiene como meta llegar al 7 de marzo con un texto, un proyecto de ley que pueda reformar nuestra Constitución”, adelantó el ministro de Justicia, Iván Lima.



Rodríguez Veltzé complementó que en la reunión se analizó la conformación del Órgano Judicial, que, en términos generales, tiene que ver con la elección de los jueces, los plazos, los términos que deban cumplir funciones, la carrera judicial y los mecanismos de evaluación de su desempeño, entre otros aspectos.



“Tenemos un plazo que vence en la Legislatura y también una oportunidad electoral en la cual se puede agregar una modalidad de reforma constitucional y éste es un tiempo breve, pero la reforma al servicio de justicia que el ciudadano espera se transforme tenemos mucho más tiempo. Tenemos estas dos visiones: una inmediata con fechas muy claras y otra que se diseñará y eso tomará mucho tiempo”, sostuvo el portavoz de la Comisión de Asesoramiento.



Rodríguez Veltzé refirió que también se consideraron las funciones que cumplen el Consejo de la Judicatura (Magistratura) y el Tribunal Agroambiental, además de la misma jurisdicción ordinaria, para armonizar ideas sobre estas unidades del Órgano Judicial.

Lo antes posible



Para Lima, la modificación a la Constitución, de optarse por esta vía, exige hacer llegar lo antes posible el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su debate, ya que esta instancia cierra sesiones el 20 de diciembre.



“Mientras más pronto lo hagamos, más tiempo va a tener el debate legislativo, y luego de eso viene un control de constitucionalidad y finalmente el voto del ciudadano”, explicó.



Agregó que “si fuera que se decide recomendar una reforma constitucional, terminaría el 7 de marzo. Está abierto el debate. O puede ser que una de las posibilidades es que definamos recomendar al país que no es necesario abrir la Constitución. Son las dos alternativas que se presentan ahora: abrir la Constitución con fecha el 7 de marzo o definitivamente no abrirla y se reforma sólo con leyes”, dijo.

Sólo justicia



El Ministro aclaró que abrir la Constitución sólo será para encarar el tema judicial y no otros.



“No existe ninguna posibilidad de que se toque otro tema que no sea justicia, solamente lo que tiene que ver con justicia y está en la Constitución que va a ser objeto de esta reforma”, sostuvo.



“La primera urgencia que tenemos es hacer una conferencia como ésta y anunciarles que hemos mandado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de reforma constitucional o anunciarles que hemos visto que no hay que cambiar la Constitución. Esta decisión esperamos tomarla el próximo miércoles en la sesión que vamos a tener”, afirmó.

LOS NOTABLES DEL EQUIPO ASESOR

Eduardo Rodríguez Veltzé

Estudios: Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Master en Administración Pública en la Universidad de Harvard.



Cargos: Presidente de la Corte Suprema de Justicia (2005). Presidente de Bolivia (2005-2006). Embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos (2013). Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en la marítima contra Chile (2016). Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana.

José Antonio Rivera Santiváñez

Estudios: Derecho en la UMSS. Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar. Doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo en UMSA de La Paz.



Cargos: Exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Presidente del Instituto Iberoamerciano de Derecho Constitucional. Catedrático titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS y profesor de posgrado en varias universidades de Bolivia.

Carlos Alberto Goitia Caballero

Estudios: Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y en Derecho Económico, de la Universidad Andina Simón Bolívar; titulado en la UCB.



Cargos: Fue constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia y ocupó el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en 2001, y antes se desempeñó como viceministro de Justicia.



Es director del Estudio Jurídico Goitia y Asociados, y actualmente es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.

José Luis Gutiérrez Sardán

Estudios: Es abogado constitucionalista y cuenta con formación en España, Costa Rica y Bolivia. Además es docente universitario con casi 30 años de experiencia.



Cargos: Es legalista de amplia trayectoria y experiencia, funge como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por su labor en dicha casa de estudios superiores, recibió el galardón Sapientiae de Excelencia en Educación de la Organización de las Américas para la Ética en la Educación (ODAEE).

Soraya Faride Santiago Salame

Estudios: Abogada titulada de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Cuenta con especialidad en Asilo, Integración e Inmigración de la Universidad de Zaragoza de España; es diplomada en Derechos Humanos y Mujeres del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; tiene un diplomado y un máster en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca; y es doctora de la citada universidad.

Bernardo Wáyar Caballero

Estudios: Abogado graduado de la Universidad Anáhuac de México DF y de la UMSA de La Paz. Cuenta con la distinción Summa Cum Laude y con especialización en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero de México DF.



Cargos: Entre 1994 a 1997 fungió como subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia de Bolivia. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Paz en la gestión 2008 a 2012; posteriormente, conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Ramiro Guevara Rodríguez

Estudios: Titulado en Derecho en la UMSA, estudió en el Instituto para el Desarrollo de Empresarios y Administradores en La Paz, y tiene estudios en Derecho Bancario, Laboral y Garantías. También cuenta con estudios en universidades del extranjero, como el Instituto International Droit du Dévelopment de Roma; St. John’s University de New York; Université des Sciences Sociales de Tolouse; y el Institut d’Etudes Internationales et de Development de la misma ciudad.

Rodolfo Raúl Sanjinez Elizagoyen

Estudios: Es licenciado en Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial cursada en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y un diplomado en Derecho del Petróleo y en Estudios Administrativos de la misma casa de estudios.



Cargos: Es docente de la UPSA, gerente legal y director del Fondo Financiero Privado Fassil S.A., además de asesor legal externo de empresas de Energía y de la Construcción.

Jaime Guillermo Álvarez Fortún

Estudios: Abogado con estudios en la UMSA, cuenta con un posgrado en la Universidad de Quilmes en Argentina. Fundador y director de la Organización de Capacitación y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Prevención Ecológica (Ocadem y PE).



Cargos: Viceministro de Justicia, viceministro de Relaciones Laborales y ministro interino de Trabajo en 2000. En 2009 fue parte del encuentro de la Sociedad Civil en el Proceso de Cumbres de Las Américas.