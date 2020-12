Largas colas para empadronamiento y 467 puntos de registro a la espera

Largas colas en el primer día y más de 467 puntos habilitados para el empadronamiento que durará dos semanas. Es lo que se vio y se reportó ayer en Cochabamba el primer día de registro de nuevos votantes, una fase que concluirá el próximo 17 de diciembre con miras a las elecciones subnacionales que tendrán lugar el próximo 7 de marzo de 2021.

Pese a ser el primer día, en el punto principal de registro, en la avenida Simón López, se observaban ayer largas colas de gente que buscaba registrarse o interiorizarse de la modalidad.

Un hombre de la tercera edad llegó a la fila a las 9:00. Preguntó por los requisitos y contó: “Vengo porque me cambié de domicilio. Yo vivía en la provincia, pero mis hijos me trajeron a vivir con ellos en la ciudad, así que tengo que empadronarme. No imaginé tanta cola, pero espero que me den preferencia”, relató.

En tanto, un joven realizaba el trámite por primera vez. “Estoy desde las 7:00. Pensé que si venía el primer día no encontraría fila, pero no importa, lo que quiero es hacer esto. Cumplí 18 hace unos días”, comentó haciendo notar que le tocaba ejercer su derecho al voto.

Las personas que cumplen 18 años hasta el próximo 7 de marzo, quienes cambiaron de domicilio y quienes nunca se registraron deberán empadronarse en el punto más cercano a su vivienda.

El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Cochabamba, Carlos Herbas, informó que se dispusieron 467 puntos de empadronamiento, de los cuales 402 son brigadas móviles y 65 centros fijos en todo el departamento. Quienes deseen conocer las direcciones deben ingresar a la página de Facebook del Sereci.

En el área urbana hay 24 centros fijos y una brigada móvil. En las conurbaciones son 22 puntos fijos y 10 que recorrerán 39 localidades donde hay asientos electorales. Finalmente, para el área rural se destinaron 19 puestos fijos y 69 que llegarán a 362 localidades, informó Herbas.

Asimismo, se empadronará en comunidades indígenas. Ayer salieron dos brigadas hacia las poblaciones yukis y yuracarés para hacer los registros correspondientes.

“Lo que pedimos a todos es que lleguen con un barbijo y, en lo posible, un lapicero para hacer esta actividad. El único requisito es el carnet de identidad”, finalizó el director del Sereci.

Los centros y las brigadas trabajarán de lunes a domingo desde las 7:30 hasta las 15:30.

“Nuestra recomendación, como siempre, es que los ciudadanos aprovechen estos primeros días (para empadronarse), porque existe una afluencia menor de gente, para que se eviten las filas y que todo el trámite, que es muy sencillo, pueda transcurrir con rapidez”, señaló, por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

Basta la cédula de identidad



El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que el único requisito para el registro es la cédula de identidad.

Respecto a los carnets vencidos, aseveró que el caso aún es analizado por los vocales del Tribunal, pero, como siempre, se tiene el mayor ánimo de flexibilizar las condiciones para que exista una amplia participación de votantes en las elecciones subnacionales.

Romero añadió que, paralelamente al empadronamiento, el organismo electoral continuará con el trabajo de depuración de las personas fallecidas con el fin de mantener un padrón electoral actualizado y saneado.