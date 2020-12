Aguilera asegura tener las “puertas abiertas” para reunirse con esposas de policías amotinados el 2019

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera indicó hoy que tiene las “puertas abiertas” para aceptar una reunión con las esposas de los policías que son procesados por el amotinamiento en noviembre de 2019.

“Indudablemente (aceptaría una reunión con las esposas de los policías procesados), porque esta es una política de puertas abiertas. La Policía Boliviana es de todos los bolivianos, incluidos nuestros propios públicos”, aseguró a Unitel.

Sin embargo, que hasta el momento no se realizó ningún acercamiento con las esposas de los efectivos.

“No he tomado contacto con estas autoridades, tampoco me he dirigido a las esposas (…). Entiendo que en Potosí y Sucre se ha realizado acercamientos con la finalidad de informar que lo que se pretende es generar puentes de paz”, indicó.

La Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) anunció la apertura de casos contra efectivos policiales que se amotinaron contra el expresidente Evo Morales el pasado 8 y 9 de noviembre de 2019.