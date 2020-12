Caso respiradores: Valenzuela sale del penal y ya no quedan acusados encarcelados

Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del Ministerio de Salud, obtuvo el cese de su detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles. La Justicia ordenó este miércoles su arresto domiciliario, debido a que ya estuvo encarcelado por seis meses.

Un reporte de la red Gigavisión indica que el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz concedió la medida sustitutiva a Valenzuela, quien figuraba como uno de los principales responsables de la compra con presunto sobreprecio de los equipos médicos españoles.

La Justicia también impuso un arraigo a Valenzuela y dispuso que pague una fianza de Bs 70.000, para acceder a la detención domiciliaria.

Por este caso, el “testigo clave” Luis Fernando Humérez ya obtuvo su detención domiciliaria, el 25 de noviembre de este año, por lo que salió el penal.

El caso respiradores fue denunciado a mediados de este año, debido a la adjudicación de respiradores españoles, cuyo precio oscila entre $us 6.500 y $us 12.000, pero que el Gobierno pagó $us 27.683 por cada uno de los equipos, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El exministro Marcelo Navajas, otra de las autoridades implicadas en esta compra irregular, también fue beneficiado con la detención domiciliaria, tras el pago de una fianza de Bs 100.000, por lo que hasta ahora ninguno de los acusados por este caso se encuentra encarcelado.