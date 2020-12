Choquehuanca critica a corruptos que se aferran al poder a toda costa; políticos le recuerdan a Evo

“La primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo, cuando desconoce a quienes le dieron su confianza; entonces podemos estar seguros que ya se ha corrompido y sólo le interesará quedarse en el poder a toda costa y pactará con quienes no debe”.



Éstas fueron las palabras del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en un acto realizado en ocasión del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción.



Las declaraciones no tardaron en tener reacciones. “David Choquehuanca asevera que es un ‘político corrompido’ aquél que busca quedarse en el poder a toda costa. Evo Morales obtuvo el 3er mandato violando la Constitución, buscó un 4to desconociendo el 21F y cometiendo fraude descomunal. Traducción: Choquehuanca le dice corrupto a Evo”, escribió en Twitter el expresidente del Estado, Jorge “Tuto” Quiroga.



“Tiene razón @LaramaDavid (Choquehuanca). Los líderes corruptos del MAS ya lo usaron a él para que la base aymara le dé el voto al MAS. Ahora ya no lo necesitan”, comentó Dani Chapaca. Comentarios similares siguieron en redes sociales.



“Si el guante le calza a Evo Morales, que se lo ponga, y lo mismo (la expresidenta) Jeanine Áñez, cuyo gobierno tuvo denuncias de corrupción”, opinó, por su parte, el analista Carlos Cordero consultado por este medio y para quien Choquehuanca ha hecho una adecuada descripción del problema de la corrupción.



“Podría parecer que el mensaje es dirigido a Evo Morales, pero en realidad es más para la población. Es un David más que le habla al pueblo boliviano y no directamente a Evo Morales”, contrastó, por su parte, el analista Marcelo Arequipa.



En el acto, Choquehuanca aseguró que “la corrupción es la primera mala noticia de todos los días”, pues “casi siempre empieza en la política” y afirmó que los políticos “debieron dar ejemplo de vida: las élites; nunca lo hicieron (…). Por eso, mientras más se sube, más podrido está todo”.



Para el Vicepresidente, la “corrupción es parte de la crisis global de valores, es parte de la crisis global del capitalismo (…) es la imposición de los intereses individuales por sobre las necesidades de las colectividades”.



En esa línea, Choquehuanca cree que “la corrupción no es una característica inherente al ser humano, sino más bien es un comportamiento modelado por el contexto social y mucho más si vivimos en sociedades materialistas y profundamente egoístas”.



Recordó que la lucha contra la corrupción “es una tarea de todas y todos, no sólo es trabajo de un ministerio o de una viceministra; es responsabilidad de nuestras universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación, organismos internacionales, instituciones militares…”.



El segundo mandatario del país afirmó que “nuestra tarea no es limpiar la política solamente, sino crear otra política, porque en la política se deciden las cuestiones vitales y una de ellas en esta crisis civilizatoria, es resignificar lo que es el vivir”.

Algunas reacciones a las declaraciones de choquehuanca

Ha hecho una adecuada descripción de la corrupción. Este discurso está dirigido a todas las autoridades.



Querer adjudicar el discurso sólo a Evo Morales es una exageración, porque calza a todas las autoridades.

Carlos Cordero



Analista político

Está con una agenda social de reconciliación nacional y lucha contra la corrupción. Podría parecer dirigido a Evo Morales, pero es más para la población. Es un David más que le habla al pueblo boliviano y no directamente a Evo Morales.

Marcelo Arequipa



Analista político

Político corrompido es aquel que busca quedarse en el poder a toda costa. Evo obtuvo el 3er mandato violando la CPE y buscó el 4to desconociendo el 21F y cometiendo fraude. Traducción: Choquehuanca le dice corrupto a Evo.

Jorge “Tuto” Quiroga



Expresidente de Bolivia