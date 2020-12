Choquehuanca: "A nadie se le tiene que perseguir por decir sus ideas"

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordó que no se debe perseguir o encarcelar a alguien por expresar sus ideas.

Asimismo lamentó la conducta de algunas autoridades que a veces persiguen a los activistas de derechos humanos en vez de ayudarlos y afirmó que esta situación no puede seguir.

"No podemos perseguir o encarcelar la libertad de expresión, a nadie se le tiene que perseguir por decir sus ideas", señaló el Vicepresidente.

En su discurso cuestionó asimismo a las autoridades que persiguen a los activistas de derechos humanos.

"Nos callamos, no decimos nada y las autoridades en vez de apoyar a los activistas de los Derechos Humanos, a veces los persiguen, hasta los encarcelan, no los ayudan, no prestan colaboración, (...) hasta la libertad de expresión se persigue y se quiere encarcelar y esto no puede seguir", expresó.

El también presidente de la Asamblea Legislativa reconoció que "no solamente se han violado los derechos humanos en estos últimos 10 meses, sino mucho más".

"Este proceso no solamente es para recuperar nuestras empresas estratégicas, sino que es para recuperar la justicia para recuperar nuestra cultura, esa cultura de la armonía", aseveró.

Por otro lado, recordó que el acceso al agua es un derecho humano, pero en el marco de armonizar los derechos de la naturaleza y del ser humano.

El dignatario instó a recuperar la cultura de la vida, el autogobierno, el respeto a los derechos de los indígenas, la cultura de la hermandad. "No a la cultura de la violencia, no la cultura del enfrentamiento, no la cultura de la guerra, no la cultura de la dominación".

"Nuestra wiphala nos dice que todos somos iguales (...), nos dice que todos somos semejantes y al mismo somos diferentes, todos somos del mismo tamaño", expresó Choquehuanca.