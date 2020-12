Expertos ven a las FFAA en indefensión y dicen que no pueden dar files a CIDH

Las últimas definiciones y pedidos del Órgano Ejecutivo a las Fuerzas Armadas fueron calificadas de atentatorias porque se pretende dejar en indefensión a la institución castrense, además de que no se puede obligar a entregar información reservada a un organismo internacional.



Personalidades ligadas a las Fuerzas Armadas cuestionaron la actitud de la administración de Luis Arce, en sentido de que, al parecer, el Gobierno se ha constituido en enemigo de la entidad castrense, pues sin haber un dictamen de los hechos sucedidos en Sacaba y Senkata ya califica esos eventos de masacres, sin mirar el otro lado de la medalla.



“Lamentablemente, hoy en día, las FFAA son políticas porque el MAS las ha politizado, ha puesto personas clave en puestos clave que no son afines a las FFAA sino al partido de Gobierno, que han perdido totalmente el amor al uniforme, a la institución, sin embargo, son afines al MAS”, señaló el exmilitar y abogado Omar Durán Rojas.



El jurista explicó que los efectivos militares investigados deberían ser juzgados en la justicia militar, y no en la ordinaria, como argumentan autoridades nacionales, pero lo más preocupante es que la obliguen a entregar documentos reservados a la GIEI de la CIDH.



Acotó que el Presidente “no tiene esa potestad ni él) ni el Alto Mando Militar. Las FFAA no tienen por qué dar información secreta. Por eso, los documentos militares tienen en la parte superior denominativos de ultrasecreto, secreto y reservado, y la persona que dé información estaría cayendo en el delito de revelación de secreto y eso está penado por el Código Penal”.



El artículo 115 del Código Penal señala que “el que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.



“Son incoherencias. Las FFAA están totalmente desprotegidas y lamentablemente los miembros que están al mando, no todos, están permitiendo esto. Es una pulseta que se la está perdiendo y en su momento lo único que va a hacer es que las FFAA queden totalmente indefensas”, dijo.

Investigar a todos



El experto en temas de seguridad y defensa Samuel Montaño sostiene que la actitud del Ejecutivo es de revancha contra las FFAA y no le interesa su integridad.



“En el fondo son represalias que en alguna medida tratan de sentar antecedentes para que no les vuelva a suceder lo que posiblemente vuelva a suceder”, dijo.



Agregó que el Gobierno no puede comprometer la entrega de documentos internos a una instancia extranjera y lo que debe hacer es solucionar internamente.

Entrega de files por ley del Legislativo

La documentación clasificada del escalón del personal de las FFAA tiene carácter secreto e inviolable. Esta condición sólo podrá ser levantada por petición motivada del Poder Legislativo, por orden de juez competente o mediante auto motivado en proceso formal.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH no puede acceder a la información de las FFAA si no es vía cumplimiento de las normas. No puede hacerse dueña de planes u órdenes. Tiene que ser a través de una ley especial que salga del Legislativo y no porque (Luis Arce) sea el capitán general de las FFAA puede ordenar que den información”, dijo el abogado Omar Durán.