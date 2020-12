Preocupa incremento de la deserción escolar y piden apoyo para los niños

Antes del inicio de la pandemia del coronavirus, un 98,11 por ciento de los niños estaba asistiendo a clases en los nueve departamentos, según el Informe alternativo desde la Niñez y Adolescencia boliviana. Luego del cierre del año escolar, esto cambió radicalmente y algunos maestros cuentan que de los 50 estudiantes que tenían en aula sólo se quedaron con ocho (en clase virtual).



Este hecho es de preocupación para las entidades que trabajan con la niñez y ven un alto riesgo de deserción escolar. Son muchos factores que inciden en este aspecto, pero todos coinciden en la necesidad de hacer todos los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación.



La dirigente de los maestros Norma Barrón contó que hasta el cierre del año se estaban haciendo los esfuerzos para mantener la educación, pero todo cambió cuando se anunció la clausura de la gestión educativa.



“La Federación se encargó de capacitar más de mil maestros en plataformas virtuales y aplicaciones, pero resulta que el Gobierno cierra el año y de 50 estudiantes se quedan sólo ocho y la situación en el área rural es peor, porque los niños se ven obligados a trabajar para llevar recursos a sus hogares y algunos de manera directa ya no continúan con su formación”, dijo Barrón.



En efecto, algunos maestros comentan que muchos padres ya no estaban dispuestos a pagar para una hora de clases virtuales al día y así es como que comienzan a mandar videos y pedir tareas.



“El problema es que algunos de mis estudiantes tenían que esperar a ver a sus padres para tener acceso al teléfono y a los videos. Esto a veces pasaba sólo dos veces a la semana”, señaló la maestra Lourdes Rocha de una escuela del área periurbana de Cochabamba,



También señala que en conversaciones con los padres conoció que muchos de sus estudiantes se iban al campo con sus papás para trabajar en la producción de verduras y frutas. Además de no tener señal, tampoco tenían la energía para hacer las labores.



Por otro lado, la Coalición de Organizaciones para el Apoyo a la Realización del Informe Alternativo desde la Niñez y Adolescencia para el Comité de los Derechos del Niño realizó sesiones con más de 2 mil niños de todo el país para tratar 11 derechos, entre ellos el de la educación. Ellos están plenamente conscientes de su realidad y la de sus compañeros.



“Algunos sí podemos estudiar, pero hay otros que sólo trabajan porque no tienen los recursos para asistir a un colegio”, señala una de las citas del informe.



Asimismo, vieron numerosas falencias en la educación virtual. “Creo que los profesores no están pudiendo brindarnos la educación necesaria a través de la tecnología. No los entendemos y tampoco ellos a nosotros”, señaló una niña de Potosí.



El informe indica una serie de recomendaciones. Entre ellas: capacitación de maestros en nuevas tecnologías, recursos para invertir en las estructuras educativas, la sensibilización de las familias, apoyo del gobierno para garantizar el acceso de los escolares y una mejor orientación en los estudios.

Los derechos a: la familia, la identidad, no discriminación, educación, salud, protección, vida sin violencia, esparcimiento, participación, información y medio ambiente se trabajaron.

Luego de un análisis, emitieron una serie de recomendaciones por cada acápite. Al menos 35 instituciones participaron para apoyar a los niños para que tengan su propia participación.