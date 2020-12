Exjefe de la Policía se defenderá en libertad por el caso Huayllani

El excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita se presentó a la declaración informativa a la que fue citado dentro de la investigación que realiza la Fiscalía sobre del caso denominado Huayllani. Sin embargo, el exjefe policial se abstuvo de declarar.



De cualquier manera, la comisión de fiscales a cargo de la investigación decidió que Zurita se defienda en libertad, ya que no se hallaron elementos suficientes para sustentar una aprehensión.



El abogado del exjefe policial Jimmy Almanza informó que Zurita continúa dentro del proceso mientras la Fiscalía, mediante su investigación, esclarezca si amerita una imputación en su contra o se lo deslinda del caso, dependiendo de los elementos que se pueda encontrar durante la etapa investigativa, explicó.



El Ministerio Público inició la investigación por la muerte de 12 personas en los enfrentamientos ocurridos en Huayllani (Sacaba) en noviembre del 2019, contra autor y autores por los delitos de homicidio y lesiones graves, caso que este año fue recalificado por asesinato y lesiones graves contra Zurita, el jefe militar Alfredo Cuéllar y otros uniformados.



De manera preliminar, se conoce que a la fecha más de 20 denunciados ya prestaron sus declaraciones. Las víctimas, piden que la Justicia se muestre imparcial y que actúe correctamente.



“Hasta antes del 18 de octubre, la Fiscalía sólo nos convocaba a declarar a nosotros como víctimas. Ellos estaban resguardados bajo secreto de Estado. Ahora tienen que declarar y dar detalles de la masacre”, dijo uno de los representantes de las víctimas del caso Huayllani.



Entretanto, representantes del servicio pasivo de la Policía protagonizaron ayer una vigilia en exteriores de la Fiscalía de Sacaba, donde, con carteles y una bandera tricolor, mostraban su apoyo al excomandante departamental.



“Zurita inocente, Zurita inocente”, gritaban mientras se realizaban los actuados investigativos.



Jaime Larrea, vicepresidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías, Administrativos, Reserva Activa, Jubilados y Viudas (Ansclajupol), pidió al Ministerio Público investigar también la quema de unidades policiales y la agresión que sufrieron varios funcionarios policiales durante los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de 2019.



“Nuestro coronel Jaime Zurita ha sido denunciado de manera arbitraria, hay policías muertos y heridos y la Fiscalía no dice nada. Eso también debe investigarse. Mientras esto continúe así, nosotros nos declaramos en estado de emergencia. Exigimos una investigación transparente y no una persecución política”, dijo.

Varios exprocesados acudieron a la Fiscalía

Mientras se desarrollaba la declaración del excomandante Jaime Zurita, en exteriores de la Fiscalía de Sacaba se dieron cita algunos de los movilizados procesados en su momento por los disturbios de noviembre de 2019,



Allí se hallaba, por ejemplo, Ignacio A., quien el 15 de noviembre de ese año fue aprehendido en poder de una escopeta. Días después, durante el desarrollo de su audiencia cautelar amenazó de muerte a un policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Tras las elecciones nacionales que se realizaron en octubre de 2020, Ignacio A. fue liberado de la detención preventiva que cumplía en el penal de El Abra y absuelto de la investigación.



Al igual que Ignacio A., la mayoría de los procesados fueron liberados del proceso.