Caso Senkata: comisión de fiscales respondió dudas de expertos del GIEI

Integrantes de la Fiscalía del departamento de La Paz se reunieron este miércoles con los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga los hechos de violencia del último tercio del año 2019 en Bolivia.

En este caso particular se trata de la comisión de fiscales que investiga los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de El Alto que derivaron en varias muertes tras la salida del poder del expresidente Evo Morales.

"La comisión de Fiscales que viene dirigiendo la investigación del caso ha absuelto algunas dudas, (así como) preguntas e interrogantes que mantenía la CIDH y particularmente, para dar a conocer la predisposición del Ministerio Público en el contexto de brindar mayores datos de la investigación", informó el fiscal Jhoel Ramos, integrante de la comisión.

No obstante, en su comparecencia ante la prensa, Ramos indicó la salvedad de que no se harán conocer mayores o nuevos detalles a fin de no entorpecer las investigaciones sobre el caso.

En este caso se investigan los hechos registrados creo que alrededor del 25 de noviembre de 2019, cuando un enfrentamiento entre fuerzas del orden y manifestantes terminó con varios fallecidos en alrededor de la planta de Senkata, en el marco del conflicto poselectoral.

Tras la reunión los expertos del GIEI-CIDH expresaron que podrán volver a requerir información de la comisión de fiscales de ser necesario, según explicó el fiscal Ramos.