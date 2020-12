Suman descontentos en el MAS: campesinos rechazan a Álvaro Ruiz como candidato a gobernador de Tarija

Tras la nominación del alcalde del municipio de Uriondo y presidente nacional de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, como candidato a gobernador de Tarija, sectores campesinos y de las Bartolinas dentro del Movimiento al Socialismo, manifestaron su descontento y señalaron que el candidato propuesto por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad tarijeño sería Walter Ferrufino, según reportó el periodista Mario Fernández para la red Erbol.

Por su lado, el diario Nuevo Sur reportó que los enfrentamientos por las candidaturas en la capital tarijeña no solo llegaron hasta las agresiones verbales sino también incluyeron agresiones físicas y en un momento estuvieron a punto de agarrarse a pedradas.

El secretario general de la Federación de Campesinos, Miguel Gallardo, manifestó la preocupación del sector y pidió disculpas a la militancia masista ante la confrontación.

"No nos toca a nosotros hacer esto, no somos nosotros quienes estamos destrozando el instrumento político en Tarija, no somos nosotros los divisionistas, los generadores de confrontación interna, no somos quienes hemos permitido que la derecha perfore las filas" del MAS, lamentó Gallardo.

El líder campesino criticó que dos de los candidatos designados vengan de un mismo municipio de donde proviene el presidente departamental del MAS, Carlos Acosta ,y que usen el nombre del expresidente Morales.

"¿Cómo es posible que en menos de diez días el instrumento político proclame a dos candidatos y que precisamente son los dos de donde viene el señor Carlos Acosta, del municipio de Uriondo, cómo es posible que se tomen el nombre de Evo Morales, del Pacto de Unidad, de los consensos, de la Dirección Nacional?", cuestionó Gallardo.

En otros departamentos también hubo descontento de sectores del MAS con la selección de candidatos. Entre esos conflictos, incluso Evo Morales recibió un sillazo en la cabeza en medio de incidentes por la elección del candidato a gobernador de Santa Cruz.