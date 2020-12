Carvajal sobre postulación de Cruz a la CIDH: No es idónea, se ha parcializado con el MAS

LA PAZ |

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, se refirió a la postulación de la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agregó que no es una persona "idónea" porque incumple sus deberes como Defensora y se parcializó con el partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

"Esa señora no es idónea, no ha cumplido la misión de la Defensoría del Pueblo, ha pisoteado esa institución, ha incumplido y se ha parcializado con un grupo político que es el MAS, se le ha visto en actividades públicas cerca de líderes afines al MAS y no corresponde", afirmó a ANF.

Carvajal remarcó que, como principal representante de la Apdhb, no apoya la candidatura de Cruz por su afinidad con el MAS. Reveló que a diario recibe denuncias en contra de Cruz por romper la independencia de la institución y no estar al servicio del pueblo, protegiendo los derechos humanos.

"A diario recibo denuncias, la gente dice que esa señora (Nadia Cruz) no los defiende, que es injusta y que está parcializada con el MAS. Me duele en el alma que ocurra eso con la Defensoría del Pueblo, pisoteando la labor que hizo la exdefensora Ana María Romero", remarcó.

Las declaraciones de Carvajal surgen luego de que Edgar Salazar, vicepresidente de la Apdhb, solicitó apoyar la postulación de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien opta por el cargo de secretaria ejecutiva de la CIDH. El pedido se dio luego de que la Comisión diera a conocer a los 10 finalistas y que dentro de ellos se encuentra Cruz.

"No sé por qué Edgar Salazar afirmó tales cosas, me dejó sorprendida. Salazar renunció hace cuatro años y soy yo la presidenta de la Apdhb. La Asamblea no apoya en absoluto a Nadia Cruz en su postulación", indicó

La Defensora del Pueblo figura como una de las 10 finalistas para optar por el cargo de secretaria ejecutiva de la CIDH tras la decisión de la OEA de impedir que el anterior secretario, Paulo Abrao, postule. La institución espera seleccionar la secretaría ejecutiva en febrero próximo.

La postulación de Cruz también fue cuestionada por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

La diputada de CC, Luisa Nayar, afirmó que Cruz ha demostrado su parcialización partidaria con el MAS mientras se desempeñó como Defensora del Pueblo. Lamentó su "silencio cómplice cuando el Gobierno del MAS vulneraba los derechos humanos por acción u omisión".

La vocera de Creemos, Paola Aguirre, dijo sentirse "ingratamente sorprendida" y criticó el "servilismo en la defensa de los intereses de Evo Morales y del MAS, antes que la protección de los derechos de la ciudadanía".