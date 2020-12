Justicia califica de error no convocar a organizaciones sociales para reforma

La reforma al sistema judicial sin considerar a las organizaciones sociales y pensar que este proceso se puede llevar adelante sólo con abogados fue “un error”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, durante el lanzamiento de la convocatoria para desarrollar el proceso participativo de modificación a la Ley 348.



Durante su intervención, el Ministro explicó que buscaba que la reforma constitucional para cambiar la justicia se realice el 7 de marzo 2021, junto con las elecciones subnacionales, “pero esa fecha no va a poder llevarse en los terminos que había pensado”, dijo.



“No lo va a ser por dos motivos que son estructurales y que reconozco que son fundamentales: el primero, que necesitamos dejar de pensar que la reforma a la justicia es solamente de los abogados. Eso es algo que lo reconocen varios amigos por el momento y no lo he llegado a asumir y eso fue un error de mi parte”, sostuvo.



El segundo punto “y también me parece que fue un error de mi parte fue encarar el proceso de reforma a la justicia sin haber llegado a todos los rincones del país, sin haber trabajado con las organizaciones sociales”, añadió. “Tenemos estos 60 días y queremos hacerlo colectivamente”.

Cinco pilares



Lima dijo que se identificaron cinco pilares fundamentales para mejorar el sistema judicial mediante políticas que vayan en beneficio de los sectores vulnerables de la sociedad, entre ellos, por ejemplo, los niños en situación de calle.



“Son cinco pilares de un plan estratégico que se complementa con ejes transversales, políticas de género, trabajo con universidades, medios de comunicación. No queremos dejarlo todo como abogados en un discurso técnico, sino llegar a través de ustedes a la población”, señaló ante los medios de comunicación.



Según detalló, el primer pilar es el servicio a la gente; el segundo, la no “imposición” sino servicio; el tercero, defender a los más débiles que son los niños en hogares y de la calle, además de trabajar políticas públicas para los sectores desfavorecidos.



El cuarto pilar, para Lima, es la municipalización de la justicia, aspecto que reiteró en determinadas oportunidades y relacionó con la autonomía.



Por último, y un aspecto que también enfatizó, fue el uso de la tecnología.



El pasado 3 de diciembre, se realizó la primera reunión técnica del equipo consultivo del Ministro de Justicia para encarar la reforma judicial, ocasión en que planteó un referendo para el 7 de marzo.



Pero quedó en suspenso ante la demanda de incorporar a las organizaciones sociales para reformar la justicia.



Los constitucionalistas trabajan en los lineamientos de la reforma que se socializará en la segunda semana de enero y se iniciará en Pando.

Piden propuestas para cambiar la 348

En la víspera, el Ministerio de Justicia convocó a los sectores sociales a formular propuestas para modificar la Ley 348 de Violencia Contra la Mujer, a fin de frenar el aumento de feminicidios.

Se trata de llegar a un entendimiento y buscar un nuevo modelo de la Ley 348, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien indicó que estas propuestas serán recibidas hasta el 15 de febrero próximo para que el 18 ya se cuente con un nuevo proyecto normativo.

Con ello se espera que el 8 de marzo el presidente Luis Arce ya pueda promulgar la nueva ley, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.



Bolivia registra de enero a la fecha 111 feminicidios.