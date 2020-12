Con más de un año de retraso, La Paz inaugura el viaducto San Martín

Con más un año de retraso, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz inauguró este sábado el viaducto San Martín, que pretende facilitar la conexión vehicular entre Miraflores y Sopocachi.

Según un boletín de la Agencia Municipal de Noticias (AMN), de junio 2019, el contrato suscrito con la empresa Constructora Consval establecía un plazo de 403 días calendario, aproximadamente 14 meses, para concluir la construcción del viaducto.

Sin embargo, el retraso de la obra fue de un año, considerando que la construcción del viaducto de la plaza San Martín (Triangular) comenzó en octubre de 2018, con los trabajos de excavación sobre la avenida Busch y la calle Litoral. En mayo de 2018, la Alcaldía y los representantes de la empresa adjudicada firmaron el contrato para la ejecución.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que la construcción del viaducto San Martín tuvo un retraso de 10 meses debido a que se paralizaron los trabajos durante los conflictos políticos de noviembre de 2019, a lo que se sumó la pandemia por COVID-19, según el reporte de medios locales.

"Tuvimos un retraso de 10 meses, dos por los conflictos, cuatro por la pandemia y otros cuatro meses por los cambios que tuvimos que hacer en los sistemas eléctricos y de alcantarillado", justificó Revilla.

No obstante, la conclusión de la obra estaba prevista para finales de 2019, es decir, cuando aún no había pandemia por COVID-19. Además, el conflicto político postelectoral de 2019 se inició el 21 de octubre y concluyó el 10 de noviembre con la renuncia del expresidente Evo Morales, es decir que fueron 21 días de conflicto, y no los dos meses que mencionó Revilla.

Según datos de la AMN, la obra costó alrededor de Bs 20 millones y tiene una longitud de 207 metros. La infraestructura cuenta con 72 luminarias LED y 15 reflectores de emergencia.