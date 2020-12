Alianzas y partidos políticos aceleran designación de candidatos regionales

A seis días del cierre de registro de las candidaturas de alianzas y partidos políticos para las elecciones subnacionales, los frentes políticos se apresuran en la designación de sus representantes para municipios y gobernaciones. Las designaciones se realizan en medio de divergencias al interior de las organizaciones políticas por considerar dedazos, favoritismos y cuestionamientos a algunos candidatos.



Pese a que el plazo de inscripción se amplió hasta el 28 de diciembre, que se cumplía entre el 17 y 18 de diciembre, las alianzas y partidos políticos no lograron definir sus representantes para gobernaciones y municipios.



De acuerdo con los informes, en estos últimos días e incluso hasta la fecha en que se cumple el plazo, las organizaciones definirán sus candidatos.



De las decenas de organizaciones que expresaron su interés de participar en las subnacionales, el único partido que afirmó que pugnará en todos los municipios y gobernaciones del país es el Movimiento Al Socialismo (MAS).



En ese contexto, este lunes se conoció que el partido azul definió a sus postulantes en ocho de las nueve capitales de departamento, entre los que figuran el exgerente de Mi Teleférico César Docweiler para la Alcaldía de La Paz, pese a ser observado por su no permanencia en el país como exige la norma para ser candidato.



En tanto, Creemos oficializará este martes la candidatura de Luis Fernando Camacho para la Gobernación, después de una serie de conversaciones con diferentes actores políticos de Santa Cruz, entre ellos los Demócratas.



En La Paz, pese a la búsqueda de unidad, los actores políticos no lograron articular un frente único; por el contrario, se repitió el ataque entre frentes opositores al MAS, muestra de ello los desencuentros de Iván Arias de la alianza Por el bien común: Somos Pueblo, con el ahora gobernante municipal de Luis Revilla, soberanía y Libertad (Sol.bo). Asimismo, las diferencias entre Arias y el candidato de Libre 21, Luis Larrea.

Oposición quebrantada



La politóloga Patricia Velasco lamenta que nuevamente la oposición boliviana, pese a la reciente experiencia de los comicios generales del 18 de octubre pasado, no logre superar sus diferencias y entrará a esta competencia fragmentada.



“Lejos quedaron las consignas de unidad enaltecidas durante la crisis política que llevó a la renuncia de Morales, cuando la oposición parecía dispuesta conformar un gran bloque para hacer frente al MAS; no lo lograron para las nacionales, ahora menos para estas subnacionales”, sostuvo.



Agregó que los actores políticos “necesitan una agenda con un horizonte común, la innovación de los partidos políticos y la política sin que primen los intereses personales”.

Candidatos del MAS para El Alto

La Alcaldía de El Alto es una de las más disputadas al interior del MAS, ya que hay 22 precandidatos para la silla municipal.

Diferentes organizaciones sociales proclamaron a varias personas, pero quien tiene la palabra final es Evo Morales.

Morales arribó el domingo a La Paz, donde fue recibido por Daniel Ramos, dirigente gremialista que pugna por el cargo.

Otros que buscan la silla son la expresidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa, el exalcalde de la urbe alteña Zacarías Maquera y el excónsul de Bolivia en Sao Paulo Claudio Luna, entre otros.