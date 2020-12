Cinco pueblos indígenas de Beni aprueban un estatuto autonómico común

Cinco pueblos indígenas pertenecientes al Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1) aprobaron ayer su estatuto autonómico por norma y procedimiento en la comunidad Natividad del municipio San Ignacio de Moxos en el departamento de Beni.



El TIM 1 está conformado por 26 comunidades que pertenecen a cinco pueblos indígenas: Moxeño Ignaciano, Moxeño Trinitario, Movima, Tsiman y Yuracaré.



Son más de 3 mil habitantes que desde hace 10 años persiguen el ideal de ser una nación indígena autonómica.



Bernardo Muiba, presidente del TIM 1, contó que por falta de recursos económicos para realizar un referendo no fue posible avanzar en el Estatuto Autonómico hasta 2019, año que se aprobó la Ley 1198.



“Para ir a un referéndum, teníamos que tener un monto de 270 mil bolivianos que tenían que aportar los municipios en los cuales estamos asentados dentro de nuestra provincia tanto de Moxos como de Yacuma. Sin embargo, nace la Ley 1198, la cual indica que se tiene que hacer de acuerdo a usos y costumbres y que deja de lado para nosotros la aprobación con un referéndum”, explicó.



El evento se llevó a cabo ayer en Natividad, por su proximidad al centro del municipio de San Ignacio. Se encuentra a poco más de una hora en movilidad.



Participaron representantes de 23 de las 26 comunidades, puesto que tres de ellas debían navegar ríos para llegar, pero no lograron hacerlo.



La asamblea comenzó con la modificación de uno de los artículos para que el estatuto se apruebe por aclamación y no así por referendo.



La organización y trabajo de los estatuyentes demoró una hora para luego declarar cuarto intermedio.



Bajo el precepto de “sin autonomía no hay Estado Plurinacional”, finalmente se aprobó el Estatuto Autonómico del TIM 1 alrededor de las 15:00. Con danzas y música típica de la región, los pobladores celebraron la aprobación del documento.



Los siguientes pasos son los reconocimientos respectivos ante el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral y la promulgación de la Ley de Unidad Territorial. Todo ello permitirá la elección de sus propias autoridades según sus estatutos.



La actividad histórica para el sector contó con el respaldo del Tribunal Electoral Departamental (TED). La cocal del TED de Beni, Zulema Chavez, informó que supervisaron todo el evento. “El Tribunal Supremo Electoral siempre ha estado en contacto con los miembros de esta asamblea”, acotó.

Ganaderos no apoyan



Los ganaderos que están dentro del TIM 1 expresaron su descontento a la aprobación del Estatuto Autonómico y califican la decisión como desacertada.



El representante del sector lamentó que no fueron invitados a la mesa de debate para la aprobación. Informó que son 50 ganaderos que cuentan con unas 108 mil cabezas de ganado.

Indígenas de Beni van a las elecciones

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni registró a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb), organización indígena que postulará candidaturas en el ámbito departamental.

Ésta es una 13 organizaciones indígenas de siete departamentos que se registraron para participar en las elecciones subnacionales con candidaturas propias, sin necesidad de aliarse con partidos políticos.

Los registros se realizaron en los TED de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni, del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 2020.