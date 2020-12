Salud prevé para febrero “el pico más alto” del rebrote y pide no dar la mano, besos ni abrazos

El Gobierno estimó que en febrero se produzca “el pico más alto” del rebrote de coronavirus en el país, pidió a la población boliviana que las reuniones por fiestas de fin de años no superen las 10 personas y exigió que no se den las manos, besos ni abrazos como medida para evitar posibles contagios de Covid-19.

“Nosotros pensamos que la posibilidad que este proceso de recrudecimiento de coronavirus pueda estar en su pico más alto en febrero, ya lo estamos percibiendo, pero lo más probable es que en febrero tengamos el pico más alto, cuando se producen las fiestas carnavaleras”, afirmó el ministro de Salud, Édgar Pozo, y advirtió que “seremos estrictos, si hay posibilidades de una contingencia descontrolada, tomaremos determinaciones drásticas”.

Recordó que son tres los elementos de protección que la población no debe descuidar: el uso del barbijo, de forma adecuada, no es aconsejable que sea utilizado de manera parcial, debe cubrir la nariz y la boca; el lavado de manos, no solo tres veces al día, 10 o 20 veces con agua y jabón o alcohol; y el tercero es el distanciamiento de al menos un metro y medio.

Afirmó que hay un aumento de contagios en Santa Cruz, La Paz, Tarija y Cochabamba, con el temor de que también está centrado en pacientes asintomáticos, que pueden estar esparciendo el virus sin saberlo. Reiteró que la población debe acudir a centros médicos al menor síntoma que presente.

No besos ni abrazos

Pozo exigió a la población no dar la mano, besos y abrazos en reuniones familiares por Navidad y Año Nuevo. “Evitar de todas maneras darse la mano, como era la costumbre antes, y darse el abrazo y el beso, eso no es aconsejable, eso no es lo mejor, pueden provocar contagios”, dijo.

Afirmó que las reuniones familiares de la Nochebuena están permitidas, con cantidad no mayor a ocho a 10 personas, pero además evitando contactos que provoquen contagios. Para los niveles de gobierno departamental y municipal, Pozo recomendó que no se efectúen reuniones de fin de año con aglomeración exagerada y bajo techo, puesto que puede influir en el aumento de casos de coronavirus.

Con relación al carnaval, Pozo dijo que se analizan medidas para el efecto. “Coincidentemente en esos días es que se producen las fiestas carnavaleras, en ese marco seremos estrictos (sobre) las posibilidades de una contingencia absolutamente descontrolada de este elemento nocivo, tomaremos determinaciones drásticas si es que el devenir de la enfermedad nos lo demuestra”, añadió.