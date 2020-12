Condecoran a Patzi por apoyar el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus

El gobernador paceño, Félix Patzi, fue condecorado este miércoles por uno de los comités cívicos de La Paz en razón del uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus en el departamento.

"Queremos dar a conocer a la ciudadanía que hoy en una visita protocolar a nuestro gobernador Félix Patzi, le hicimos la condecoración Orden de la Junta Tuitiva en el grado de Gran Collar por haber uno apoyado mucho al tema de la salud preservando la vida de los bolivianos", dijo Flavio Chacón, presidente del Comité Cívico que galardonó a Patzi.

El dirigente cívico argumentó que el gobernador promulgó la ley departamental 193, en septiembre de este año, con el fin de que se use el dióxido de cloro para fines saludables y para combatir la Covid-19.

A su turno, Patzi expresó que "para la ciudadanía es mejor tener el producto controlado, en ese sentido era viable la aprobación de este mineral compasivo".

"Hay que abrirse también a otro tipo de medicinas alternativas, la tradicional jugó un rol importante, por ejemplo en este primer periodo de pandemia el dióxido cloro fue otro de los medicamentos alternativos, en ese sentido era correcto aprobarlo", agregó el Gobernador.

Recordó que a raíz de su decisión de apoyar el dióxido de cloro fue demandado por el delito de atentado contra la salud por autoridades del entonces gobierno transitorio.

A pesar de su autorización en Bolivia, el dióxido de cloro no cuenta con el aval de organismos dedicados al tema de la salud. En julio, la OPS recomendó formalmente a la población que no use el químico en ningún caso, y alertó de los riesgos tóxicos del químico para el organismo.