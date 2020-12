El Gobierno restringe vuelos desde Europa y gestiona 6,5 millones de vacunas

Ante el incremento de casos de coronavirus en el país, el Gobierno determinó restringir los vuelos desde Europa por 15 días, la implementación de diagnóstico masivo, limitar las reuniones familiares y la adquisición de 6,5 millones de dosis de vacuna anticovid; además proyecta que el pico de la segunda ola se presente en febrero.



En conferencia de prensa, las principales autoridades del Ministerio de Salud informaron sobre las medidas que se ejecutan para contener el virus, oportunidad en que reiteraron la necesidad de cumplir los tres elementos de protección: uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social.



El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, explicó que, a raíz del surgimiento de una nueva cepa del coronavirus en Inglaterra, se determinó reforzar las medidas y protocolos de seguridad para todos los pasajeros provenientes del viejo continente, es decir, presentar pruebas negativas de PCR antes de abordar el vuelo, pero además de hacer las pruebas respectivas en el país y la suscripción de una declaración jurada.



“Además de esto, a partir de las cero horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero, donde se hará previamente una evaluación de la situación epidemiológica”, sostuvo.



Aclaró que los vuelos programados en el periodo de restricción tienen que ser reprogramados.

Diagnóstico y vacuna

A su vez, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, informó sobre la aplicación de pruebas masivas de identificación temprana del virus, para lo que se adquirirán 1,6 millones de pruebas antígeno nasales.



“Éstas son pruebas directas y tienen un 95 por ciento de correlación con la PCR, es decir, nos van a permitir identificar casos de manera temprana, que es muy importante para bajar la tasa de letalidad, poder identificar de manera temprana los casos y poder trabajar con ellos en el bloqueo epidemiológico”, mencionó.



Respecto a la adquisición de vacunas, Castro indicó que se tiene comprometido con el mecanismo Covax, que asegura el 20 por ciento de vacunas para la población de mayor riesgo: profesionales en salud, personas de la tercera edad y personas con enfermedades de base.



Agregó que paralelamente se trabaja con todos los laboratorios que producen la vacuna anticovid, con el objetivo de garantizar el 100 por ciento de dosis para los ciudadanos. “De acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a la provisión que tienen estos laboratorios, ya tendríamos por lo menos negociados 6,5 millones de dosis que entrarían en los primeros cuatro meses del siguiente año”, afirmó.



Añadió que, para cubrir con el 100 por ciento de la población mayor de 18 años, se tiene prevista la adquisición del medicamento hasta abril de 2020, toda vez que los laboratorios tendrán mayor cantidad del producto anticovid.

Navidad



Respecto a la tradicional reunión de Nochebuena, el ministro de Salud, Edgar Pozo, recomendó que no contemple un encuentro de entre ocho a 10 personas, para evitar el incremento de nuevos contagios de Covid-19.



“Por la Navidad son permisibles, desde el punto de vista de la tradición, reuniones para la Nochebuena, pero no más de ocho a 10 personas, y evitar las visitas para un abrazo, evitar darse la mano, el abrazo y el beso, eso no es aconsejable, pueden provocar contagios”, recomendó, el titular de Salud.

Salud dice que pico alto de 2a ola será en febrero

El Ministerio de Salud prevé que el pico más alto de la segunda ola de contagios con Covid-19 se registre en el país en febrero, por lo que adelantó la posibilidad de radicalizar las medidas si se diera un descontrol que impida la atención de pacientes con el mal.



“Pensamos que la posibilidad de que ese proceso de recrudecimiento del coronavirus pueda estar alrededor del mes de febrero en su pico más alto, ya lo estamos ahora percibiendo en algunas regiones con incrementos preocupantes, pero lo más probable es que en el mes de febrero tengamos el pico más alto, y coincidentemente en esos días es que se producen las fiestas carnavaleras. En ese marco seremos absolutamente estrictos: si las posibilidades de una contingencia absolutamente descontrolada de este elemento nocivo, tomaremos determinaciones drásticas”, dijo el ministro de Salud, Edgar Pozo.

Piden más control a gobernaciones y municipios

El ministro de Salud, Edgar Pozo, recomendó a los Gobiernos regionales hacer los controles suficientes para evitar las reuniones de personas en las fiestas de fin de año.

Afirmó que se tiene el objetivo de impedir una mayor propagación de la enfermedad, en este rebrote que se vive en varias regiones del país como La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.